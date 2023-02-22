Тренер АЕКа Ларнака: «Мы не будем сидеть в глухой обороне»

Главный тренер кипрского АЕКа Хосе Луис Ольтра поделился ожиданиями от повторной встречи с «Днепром-1» в 1/16 финала Лиги конференций.

«Завтра будет очень важная игра и, прежде всего, она будет важна для нас, для людей, приехавших нас поддержать, и для всего Кипра. Наш соперник – хорошая команда, которая очень сбалансированно играет и завтрашний матч требует от нас играть на максимум, потому что это битва, состоящая из 180 минут и сейчас мы только на половине этого пути. Завтра будет очень интенсивная игра. Мы должны плотно сыграть в защите, не ошибаться, потому что это очень важно. Но мы должны думать не только о защите, но и удачно действовать в атаке. Мы можем забивать голы, почему нет? Мы попытаемся играть в более атакующий футбол. Сейчас мы побеждаем после первого матча счет 1:0, но завтра может все измениться. У нас хорошая команда, мы хорошо играем в защите, мне нравится, как применяется прессинг, но перед нами очень серьезный оппонент в лице «Днепра-1» – отличная команда с высококвалифицированными мастерами, поэтому хочется, чтобы все получили удовольствие от игры – и болельщики, и игроки. Нас ждет очень важный матч и нужно выложиться на максимум своих сил.

Нам нужно добиться положительного результата. Нам нужно играть уверенно, осознанно действовать. Но в то же время хочу отметить, что нам не стоит рисковать и нужно найти баланс между атакой и защитой, ведь мы помним, что сейчас ведем в счете и «Днепру-1» нужно забивать. Нам нужно будет реализовать свои моменты. Мы не будем сидеть в глухой обороне, а стараемся создавать свои моменты и реализовывать их. Перед нами сильная команда с замечательными исполнителями и завтра будет сложно, но, прежде всего, у нас главная цель – это пройти в следующий раунд», – рассказал Ольтра.

Игра «Днепр-1» - АЕК состоится в четверг, 23 февраля, начало – в 19:45 по киевскому времени. В первом матче АЕК победил со счетом 1:0.