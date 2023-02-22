Аллегри определился. Ювентус огласил заявку на ответный матч с Нантом

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал имена футболистов, которые могут принять участие в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против французского «Нанта».

В Италии надеялись, что в ряды «старой синьоры» могут вернуться Поль Погба и Федерико Кьеза, ранее находившиеся в лазарете. Однако ни одного, ни второго Аллегри в заявку не включил.

Встреча «Нант» – «Ювентус» состоится 23 февраля, начало – в 19:45 по киевскому времени. В Турине команды сыграли вничью 1:1.