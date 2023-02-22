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  4. Аллегри определился. Ювентус огласил заявку на ответный матч с Нантом
Лига Европы
22 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 22 февраля 2023, 20:24
174
0

Аллегри определился. Ювентус огласил заявку на ответный матч с Нантом

Итальянский и французский клубы проведут повторную встречу плей-офф Лиги Европы

22 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 22 февраля 2023, 20:24
174
0
Аллегри определился. Ювентус огласил заявку на ответный матч с Нантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал имена футболистов, которые могут принять участие в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против французского «Нанта».

В Италии надеялись, что в ряды «старой синьоры» могут вернуться Поль Погба и Федерико Кьеза, ранее находившиеся в лазарете. Однако ни одного, ни второго Аллегри в заявку не включил.

Встреча «Нант» – «Ювентус» состоится 23 февраля, начало – в 19:45 по киевскому времени. В Турине команды сыграли вничью 1:1.

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Ювентус Нант Массимилиано Аллегри Лига Европы
Источник ФК Ювентус
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