Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Нанта: «Вылет сделает Ювентус объектом насмешек»
Лига Европы
22 февраля 2023, 19:50 |
159
0

Тренер Нанта: «Вылет сделает Ювентус объектом насмешек»

Антуан Комбуаре – о матче против «Ювентуса»

22 февраля 2023, 19:50 |
159
0
Тренер Нанта: «Вылет сделает Ювентус объектом насмешек»
ФК Нант. Антуан Комбуаре

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ювентуса» (23 февраля):

«В Турине мы совершили подвиг, а теперь хотим совершить еще один и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Наши шансы всегда равны 20%, но мы собираемся воспользоваться ими в полной мере.

«Ювентус» – фаворит, его возглавляет Аллегри, один из лучших тренеров мира, команда привыкла к таким матчам. Нам терять нечего, а вот их вылет сделает объектом насмешек. Мы, напротив, можем стать клубными легендами».

Первый матч в Турине завершился вничью 1:1.

По теме:
ХАВИ: «Тен Хаг выжимает максимум из своих игроков»
Ренн – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Шахтер
Нант Ювентус Лига Европы Антуан Комбуаре
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Футбол | 22 февраля 2023, 14:40 17
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном

В первом поединке с французами «горняки» показали, что пока еще посредственно готовы к сезону

Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Футбол | 22 февраля 2023, 16:10 5
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов

Рассказываем, кто из известных игроков может сменить обстановку в межсезонье

Шинник отменил матч с клубом из Казахстана, за который играют украинцы
Футбол | 22.02.2023, 15:53
Шинник отменил матч с клубом из Казахстана, за который играют украинцы
Шинник отменил матч с клубом из Казахстана, за который играют украинцы
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
Футбол | 22.02.2023, 00:35
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Футбол | 22.02.2023, 00:05
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
21.02.2023, 22:20 4
Футбол
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
21.02.2023, 02:17 4
Футбол
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 13
Футбол
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
21.02.2023, 20:20 12
Футбол
КАСПАРОВ: «В Украине есть два очень талантливых шахматных вундеркинда»
КАСПАРОВ: «В Украине есть два очень талантливых шахматных вундеркинда»
21.02.2023, 05:09
Другие виды
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
Ракеты на 220 км. ВСУ получат от США необходимое оружие
21.02.2023, 18:30
Война
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 5
Теннис
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
21.02.2023, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности