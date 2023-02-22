Тренер Нанта: «Вылет сделает Ювентус объектом насмешек»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ювентуса» (23 февраля):

«В Турине мы совершили подвиг, а теперь хотим совершить еще один и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Наши шансы всегда равны 20%, но мы собираемся воспользоваться ими в полной мере.

«Ювентус» – фаворит, его возглавляет Аллегри, один из лучших тренеров мира, команда привыкла к таким матчам. Нам терять нечего, а вот их вылет сделает объектом насмешек. Мы, напротив, можем стать клубными легендами».

Первый матч в Турине завершился вничью 1:1.