Тренер Нанта: «Вылет сделает Ювентус объектом насмешек»
Антуан Комбуаре – о матче против «Ювентуса»
Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ювентуса» (23 февраля):
«В Турине мы совершили подвиг, а теперь хотим совершить еще один и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Наши шансы всегда равны 20%, но мы собираемся воспользоваться ими в полной мере.
«Ювентус» – фаворит, его возглавляет Аллегри, один из лучших тренеров мира, команда привыкла к таким матчам. Нам терять нечего, а вот их вылет сделает объектом насмешек. Мы, напротив, можем стать клубными легендами».
Первый матч в Турине завершился вничью 1:1.
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