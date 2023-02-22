Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Дубае
Ига Свёнтек продолжает деклассировать оппоненток
Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Дубае.
Последняя представительница Украины Ангелина Калинина в затяжном трехсетовом поединке уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.
Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек уничтожила россияйку Людмилу Самсонову. С 1/4 финала с полькой уже снялась чешка Каролина Плишкова.
Дубай. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова [14] – 6:1, 6:0
Каролина Плишкова – Ангелина Калинина – 7:5, 6:7(6), 6:2
Мэдисон Киз – Виктория Азаренко [15] – 6:2, 6:1
Кори Гауфф [5] – Елена Рыбакина – техническая победа
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова [SR] – Белинда Бенчич [8] – 6:1, 6:4
Джессика Пегула [3] – Ана Богдан [Q] – 6:4, 6:3
Арина Соболенко [2] – Алена Остапенко [13] – 2:6, 6:1, 6:1
Барбора Крейчикова – Петра Квитова [12] – 6:3, 6:2
Дубай. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Каролина Плишкова – техническая победа
Мэдисон Киз – Кори Гауфф [5]
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова [SR] – Джессика Пегула [3]
Арина Соболенко [2] – Барбора Крейчикова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На 14-й минуте матча счет стал 2:0 в пользу Ливерпуля
На сайте УПЛ в заявке Львова появились два новичка, однако официально о подписании не было объявлено
Плюс Швёнтек в полуфіналі. Це вже друге зняття проти полька. Просто співпадіння, чи з нею починають боятися навіть починати матч . В, принципі , так навіть краще , більше сил на бульбашку в фіналі.