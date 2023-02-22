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WTA
22 февраля 2023, 20:25 | Обновлено 22 февраля 2023, 20:51
288
1

Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Дубае

Ига Свёнтек продолжает деклассировать оппоненток

22 февраля 2023, 20:25 | Обновлено 22 февраля 2023, 20:51
288
1
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Дубае.

Последняя представительница Украины Ангелина Калинина в затяжном трехсетовом поединке уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.

Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек уничтожила россияйку Людмилу Самсонову. С 1/4 финала с полькой уже снялась чешка Каролина Плишкова.

Дубай. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова [14] – 6:1, 6:0
Каролина Плишкова – Ангелина Калинина – 7:5, 6:7(6), 6:2

Мэдисон Киз – Виктория Азаренко [15] – 6:2, 6:1
Кори Гауфф [5] – Елена Рыбакина – техническая победа

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова [SR] – Белинда Бенчич [8] – 6:1, 6:4
Джессика Пегула [3] – Ана Богдан [Q] – 6:4, 6:3

Арина Соболенко [2] – Алена Остапенко [13] – 2:6, 6:1, 6:1
Барбора Крейчикова – Петра Квитова [12] – 6:3, 6:2

Дубай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Каролина Плишкова – техническая победа
Мэдисон Киз – Кори Гауфф [5]

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова [SR] – Джессика Пегула [3]
Арина Соболенко [2] – Барбора Крейчикова

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WTA Дубай Ига Свёнтек Людмила Самсонова Каролина Плишкова Ангелина Калинина Мэдисон Киз Виктория Азаренко Кори Гауфф Елена Рыбакина Каролина Мухова Белинда Бенчич Джессика Пегула Ана Богдан Алена Остапенко Арина Соболенко Барбора Крейчикова Петра Квитова
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Шкода, що Остапенко не вистачило більше одного сету, могла виносити білоруску. 
Плюс Швёнтек в полуфіналі. Це вже друге зняття проти полька. Просто співпадіння, чи з нею починають боятися навіть починати матч   . В, принципі , так навіть краще , більше сил на бульбашку в фіналі.
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