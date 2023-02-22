Тьерри АНРИ – о поражении Ливерпуля от Реала: «Это конец эпохи»

Один из лучших нападающих в истории АПЛ Тьерри Анри поделился мнением о розгромном поражении «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:5).

«Они вели 2:0. Это именно то начало, которое ты хочешь получить в матче с «Реалом» или с любой другой командой Европы, но они не смогли сохранить даже это.

Да, Алиссон ошибся, но команда его не выручила. Тибо Куртуа ошибся, и «Реал» – это большая команда, поэтому они его выручили.

«Ливерпуль» – мягкая команда, и некоторые вещи необходимо изменить. Я не считаю, что Юрген Клопп должен уйти, но некоторые игроки больше не показывают уровень, необходимый в «Ливерпуле». Это случается и с лучшими, это случалось и со мной. Это конец эпохи.

Сейчас «Ливерпуль» не очень хорош. Им нужно переосмыслить ситуацию и не терять голову до конца сезона», – сказал Анри.

Ответный матч состоится 15 марта в Мадриде.