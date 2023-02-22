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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:10
1097
0

ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

22 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:10
1097
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Предлагаем вашему вниманию видео послематчевой пресс-конференции наставника мерсисайдцев.

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Источник Sport.ua
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