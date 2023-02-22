Лига чемпионов22 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:10
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ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромное поражение от Реала
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
22 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:10
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Предлагаем вашему вниманию видео послематчевой пресс-конференции наставника мерсисайдцев.
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