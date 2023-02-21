22 февраля на «Ред Булл Арене» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором РБ «Лейпциг» встретится с «Манчестер Сити».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В 2021 году клубы пересекались в группе Лиге чемпионов УЕФА. Тогда свой домашний матч выиграл «Манчестер Сити» (6:3), на что «Лейпциг» уже в родных стенах ответил – 2:1.