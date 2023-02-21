Лига чемпионов21 февраля 2023, 15:44 |
134
0
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву
21 февраля 2023, 15:44 |
134
0
22 февраля на «Ред Булл Арене» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором РБ «Лейпциг» встретится с «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
В 2021 году клубы пересекались в группе Лиге чемпионов УЕФА. Тогда свой домашний матч выиграл «Манчестер Сити» (6:3), на что «Лейпциг» уже в родных стенах ответил – 2:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 февраля 2023, 06:20 0
Главные новости за 20 февраля на Sport.ua
Футбол | 20 февраля 2023, 16:06 21
Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил
Футбол | 21.02.2023, 03:43
Футбол | 21.02.2023, 12:40
Футбол | 21.02.2023, 04:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2023, 11:55 1
20.02.2023, 13:42 8
20.02.2023, 16:29 1
20.02.2023, 15:05 4
21.02.2023, 11:29 4
20.02.2023, 07:40 14
21.02.2023, 06:35 57
21.02.2023, 02:17 1