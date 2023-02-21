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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 15:44 |
134
0

РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву

21 февраля 2023, 15:44 |
134
0
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля на «Ред Булл Арене» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором РБ «Лейпциг» встретится с «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В 2021 году клубы пересекались в группе Лиге чемпионов УЕФА. Тогда свой домашний матч выиграл «Манчестер Сити» (6:3), на что «Лейпциг» уже в родных стенах ответил – 2:1.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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