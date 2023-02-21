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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 07:58 | Обновлено 21 февраля 2023, 08:09
108
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Оборонительный аспект будет играть очень важную роль»

Наставник «Реала» – о предстоящем матче против «Ливерпуля»

21 февраля 2023, 07:58 | Обновлено 21 февраля 2023, 08:09
108
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Оборонительный аспект будет играть очень важную роль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Думаю, что в последних матчах мы хорошо выступили. Перед клубным чемпионатом мира у нас было два «сухаря», а потом еще столько же. Команда привыкает хорошо защищаться, чтобы не допускать ошибок. Оборонительный аспект завтра будет играть очень важную роль, и я думаю, что у нас всё получится.

Наши шансы на победу в Лиге чемпионов? Сейчас у нас больше возможностей, чем было раньше. В этом году наши шансы выиграть Лигу чемпионов выше, чем в прошлом», - сказал Анчелотти.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид состоится во вторник, 21 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Карло Анчелотти Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
Источник УЕФА
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