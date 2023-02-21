Карло АНЧЕЛОТТИ: «Оборонительный аспект будет играть очень важную роль»

Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Думаю, что в последних матчах мы хорошо выступили. Перед клубным чемпионатом мира у нас было два «сухаря», а потом еще столько же. Команда привыкает хорошо защищаться, чтобы не допускать ошибок. Оборонительный аспект завтра будет играть очень важную роль, и я думаю, что у нас всё получится.

Наши шансы на победу в Лиге чемпионов? Сейчас у нас больше возможностей, чем было раньше. В этом году наши шансы выиграть Лигу чемпионов выше, чем в прошлом», - сказал Анчелотти.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид состоится во вторник, 21 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.