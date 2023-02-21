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Чемпионат Украины
Левый берег
18.02.2023, FT 1 : 0
Нива Бузовая
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Украина. Первая лига
21 февраля 2023, 03:59 | Обновлено 21 февраля 2023, 04:12
56
0

Зимний кубок ПФЛ. Левый берег стал лидером, Кремень проиграл дома

Нива Винница обыграла Чайку и тоже идет в турнире без потерь очков

21 февраля 2023, 03:59 | Обновлено 21 февраля 2023, 04:12
56
0
Зимний кубок ПФЛ. Левый берег стал лидером, Кремень проиграл дома
ФК Левый Берег

В субботу, 18 февраля, были сыграны три матча 3-го тура Открытого зимнего кубка ПФЛ.

В Киеве на стадионе Левый Берег местный клуб принимал Ниву Бузову. Оба клуба еще не теряли очков, поэтому это противостояние ожидалось с особым интересом. Первый тайм оказался богатым на моменты, но точнее были хозяева. После навеса с правого фланга от Войцеховского Ярмак под давлением срезал мяч головой в ворота. Во втором тайме игровая инициатива была на стороне гостей, пытавшихся сравнять счет, но защита команды Первака выстояла (1:0).

Два других матча прошли под аккомпанемент воздушных тревог, команды вынуждены были прерывать свои матчи. В Кременчуге местный Кремень молодежным составом принимал Дружбу из Мировки и уступил 1:2. Гости уже на 9-й минуте сумели открыть счет, Кремень усилиями игрока на просмотре сравнял счет. Но гости сумели дожать соперника, забив за 20 минут до финального свистка.

А в Виннице встречались соперники по Второй лиге: Нива принимала Чайку. Однако интриги не было. Дубль Швеца, который забивал в каждом из таймов, позволил хозяев одержать вторую победу в двух матчах (2:0). Винницкая Нива и Левый Берег пока идут без потерь. Киевляне единолично возглавили турнирную таблицу с 9 очками.

Зимний кубок ПФЛ

3-й тур, 18 февраля

  • Левый Берег – Нива Бузова – 1:0
  • Кремень – Дружба – 1:2
  • Нива Винница – Чайка – 2:0

4-й тур, 25 февраля (базовая дата)

  • Левый Берег – Кремень
  • Дружба – Нива Винница
  • Чайка – Окко

Нива Бузова пропустит 4-й тур из-за нечетного количества команд.

Турнирное положение

  • Левый Берег (9 очков, 3 матча)
  • Нива Винница (6 очков, 2 матча)
  • Нива Бузовая (6 очков, 3 матча)
  • Чайка П.Борщаговка (3 очка, 3 матча)
  • Дружба Мировка (3 очка, 3 матча)
  • Окко Харьков (0 очков, 2 матча)
  • Кремень Кременчуг (0 очков, 2 матча)

Видео матчей

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Зимний кубок ПФЛ Кремень Кременчуг Нива Винница ПФЛ Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Левый берег Нива Бузовая Дружба Мировка Окко Харьков
Источник Sport.ua
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