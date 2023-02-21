Зимний кубок ПФЛ. Левый берег стал лидером, Кремень проиграл дома

В субботу, 18 февраля, были сыграны три матча 3-го тура Открытого зимнего кубка ПФЛ.

В Киеве на стадионе Левый Берег местный клуб принимал Ниву Бузову. Оба клуба еще не теряли очков, поэтому это противостояние ожидалось с особым интересом. Первый тайм оказался богатым на моменты, но точнее были хозяева. После навеса с правого фланга от Войцеховского Ярмак под давлением срезал мяч головой в ворота. Во втором тайме игровая инициатива была на стороне гостей, пытавшихся сравнять счет, но защита команды Первака выстояла (1:0).

Два других матча прошли под аккомпанемент воздушных тревог, команды вынуждены были прерывать свои матчи. В Кременчуге местный Кремень молодежным составом принимал Дружбу из Мировки и уступил 1:2. Гости уже на 9-й минуте сумели открыть счет, Кремень усилиями игрока на просмотре сравнял счет. Но гости сумели дожать соперника, забив за 20 минут до финального свистка.

А в Виннице встречались соперники по Второй лиге: Нива принимала Чайку. Однако интриги не было. Дубль Швеца, который забивал в каждом из таймов, позволил хозяев одержать вторую победу в двух матчах (2:0). Винницкая Нива и Левый Берег пока идут без потерь. Киевляне единолично возглавили турнирную таблицу с 9 очками.

Зимний кубок ПФЛ

3-й тур, 18 февраля

Левый Берег – Нива Бузова – 1:0

– Нива Бузова – 1:0 Кремень – Дружба – 1:2

– 1:2 Нива Винница – Чайка – 2:0

4-й тур, 25 февраля (базовая дата)

Левый Берег – Кремень

Дружба – Нива Винница

Чайка – Окко

Нива Бузова пропустит 4-й тур из-за нечетного количества команд.

Турнирное положение

Левый Берег (9 очков, 3 матча)

Нива Винница (6 очков, 2 матча)

Нива Бузовая (6 очков, 3 матча)

Чайка П.Борщаговка (3 очка, 3 матча)

Дружба Мировка (3 очка, 3 матча)

Окко Харьков (0 очков, 2 матча)

Кремень Кременчуг (0 очков, 2 матча)

Видео матчей