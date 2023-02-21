Зимний кубок ПФЛ. Левый берег стал лидером, Кремень проиграл дома
Нива Винница обыграла Чайку и тоже идет в турнире без потерь очков
В субботу, 18 февраля, были сыграны три матча 3-го тура Открытого зимнего кубка ПФЛ.
В Киеве на стадионе Левый Берег местный клуб принимал Ниву Бузову. Оба клуба еще не теряли очков, поэтому это противостояние ожидалось с особым интересом. Первый тайм оказался богатым на моменты, но точнее были хозяева. После навеса с правого фланга от Войцеховского Ярмак под давлением срезал мяч головой в ворота. Во втором тайме игровая инициатива была на стороне гостей, пытавшихся сравнять счет, но защита команды Первака выстояла (1:0).
Два других матча прошли под аккомпанемент воздушных тревог, команды вынуждены были прерывать свои матчи. В Кременчуге местный Кремень молодежным составом принимал Дружбу из Мировки и уступил 1:2. Гости уже на 9-й минуте сумели открыть счет, Кремень усилиями игрока на просмотре сравнял счет. Но гости сумели дожать соперника, забив за 20 минут до финального свистка.
А в Виннице встречались соперники по Второй лиге: Нива принимала Чайку. Однако интриги не было. Дубль Швеца, который забивал в каждом из таймов, позволил хозяев одержать вторую победу в двух матчах (2:0). Винницкая Нива и Левый Берег пока идут без потерь. Киевляне единолично возглавили турнирную таблицу с 9 очками.
Зимний кубок ПФЛ
3-й тур, 18 февраля
- Левый Берег – Нива Бузова – 1:0
- Кремень – Дружба – 1:2
- Нива Винница – Чайка – 2:0
4-й тур, 25 февраля (базовая дата)
- Левый Берег – Кремень
- Дружба – Нива Винница
- Чайка – Окко
Нива Бузова пропустит 4-й тур из-за нечетного количества команд.
Турнирное положение
- Левый Берег (9 очков, 3 матча)
- Нива Винница (6 очков, 2 матча)
- Нива Бузовая (6 очков, 3 матча)
- Чайка П.Борщаговка (3 очка, 3 матча)
- Дружба Мировка (3 очка, 3 матча)
- Окко Харьков (0 очков, 2 матча)
- Кремень Кременчуг (0 очков, 2 матча)
Видео матчей
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