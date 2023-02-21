Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 21 февраля 2023, 03:14
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Колос – Актобе – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
21 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 21 февраля 2023, 03:14
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«Колос» из Ковалевки провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда под руководством Ярослава Вишняка сыграла вничью с казахстанским «Актобе» со счетом 1:1.
Читайте также:Колос сыграл вничью с Актобе в спарринге
Товарищеский матч, 13 февраля, Турция
Колос (Украина) – Актобе (Казахстан) – 1:1
Голы: Ориховский, 54 (пен) – Сантана, 55
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