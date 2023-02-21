Колос – Актобе – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Колос» из Ковалевки провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда под руководством Ярослава Вишняка сыграла вничью с казахстанским «Актобе» со счетом 1:1.

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Товарищеский матч, 13 февраля, Турция

Колос (Украина) – Актобе (Казахстан) – 1:1

Голы: Ориховский, 54 (пен) – Сантана, 55