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Товарищеские матчи
Колос К
13.02.2023, FT 1 : 1
Актобе
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Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 21 февраля 2023, 03:14
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0

Колос – Актобе – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

21 февраля 2023, 03:03 | Обновлено 21 февраля 2023, 03:14
14
0
Колос – Актобе – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Колос Ковалевка

«Колос» из Ковалевки провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда под руководством Ярослава Вишняка сыграла вничью с казахстанским «Актобе» со счетом 1:1.

Товарищеский матч, 13 февраля, Турция

Колос (Украина) – Актобе (Казахстан) – 1:1

Голы: Ориховский, 54 (пен) – Сантана, 55

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товарищеские матчи Актобе учебно-тренировочные сборы Павел Ориховский контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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