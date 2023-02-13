Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 18:20 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:40
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Колос – Актобе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
13 февраля 2023, 18:20 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:40
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«Колос» из Ковалевки проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Актобе» (Казахстан). Начало матча – 13 февраля в 16:00 по Киеву.
Колос – Актобе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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