Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 20:57 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:38
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Колос сыграл вничью с Актобе в спарринге
Контрольный матч завершился со счетом 1:1
13 февраля 2023, 20:57 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:38
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«Колос» из Ковалевки провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Ярослава Вишняка сыграла вничью с казахстанским «Актобе» со счетом 1:1.
Контрольный матч
«Колос» – «Актобе» – 1:1
Голы: Ориховский, 54 (пен.) – Сантана, 55
Следующий матч на турецких сборах «Колос» сыграет 18 февраля против еще одного представителя Казахстана – ФК «Атырау».
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