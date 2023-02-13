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Товарищеские матчи
Колос К
13.02.2023, FT 1 : 1
Актобе
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 20:57 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:38
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0

Колос сыграл вничью с Актобе в спарринге

Контрольный матч завершился со счетом 1:1

13 февраля 2023, 20:57 | Обновлено 13 февраля 2023, 21:38
135
0
Колос сыграл вничью с Актобе в спарринге
ФК Колос

«Колос» из Ковалевки провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Ярослава Вишняка сыграла вничью с казахстанским «Актобе» со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Колос» – «Актобе» – 1:1
Голы: Ориховский, 54 (пен.) – Сантана, 55

Следующий матч на турецких сборах «Колос» сыграет 18 февраля против еще одного представителя Казахстана – ФК «Атырау».

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Колос Ковалевка Актобе контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Павел Ориховский
Источник Sport.ua
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