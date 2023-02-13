Колос сыграл вничью с Актобе в спарринге

«Колос» из Ковалевки провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Ярослава Вишняка сыграла вничью с казахстанским «Актобе» со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Колос» – «Актобе» – 1:1

Голы: Ориховский, 54 (пен.) – Сантана, 55

Следующий матч на турецких сборах «Колос» сыграет 18 февраля против еще одного представителя Казахстана – ФК «Атырау».