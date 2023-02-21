К Мудрику с Поттером или к Клоппу? Ливерпулю предложили Неймара
Трансфер звездного бразильца расценивается в 70-80 миллионов евро
Французский футбольный клуб «ПСЖ» предложил звездного бразильского форварда Неймара английскому «Ливерпулю».
Как сообщает Football Insider, трансфер расценивается в 70-80 миллионов евро.
Однако в «Ливерпуле» считают эту сделку маловероятной, поскольку у Неймара высокие требование к зарплате, а также он может принести конфликты в команду.
Ранее стало известно, что боссы «Челси» и «ПСЖ» провели встречу, где обсуждали переход бразильца к «пенсионерам».
В текущем сезоне Неймар забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ». В последнем поединке за парижан он получил травму.
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