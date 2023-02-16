Топовая замена Мудрику? Неймар может перейти в Челси, стали известны детали

Звездный бразильский левый вингер Неймар может перейти в лондонский «Челси» из французского «ПСЖ».

По информации Le Parisien, президент «Челси» Тодд Боэли в Париже встретился с владельцем «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Боссы обсудили возможный трансфер игрока.

В подписании Неймара лично заинтересован Боэли. «ПСЖ» также стремится продать футболиста, так как не может потянуть его зарплату.

Трансфер бразильца расценивается в 60 миллионов евро. Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Сейчас он зарабатывает 36 миллионов евро в год. В текущем сезоне Неймар провел 26 матчей в футболке «ПСЖ», в которых отличился 10 голами и 17 ассистами. Сам Неймар также не против покинуть французский клуб, так как устал от постоянной критики.

Интересно, что в «Челси» на позиции левого вингера играет украинец Михаил Мудрик, который провел уже 4 матча в футболке «пенсионеров». Пока что Мудрик не отметился результативными действиями, что явно беспокоит болельщиков «синих».