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  4. Топовая замена Мудрику? Неймар может перейти в Челси, стали известны детали
Англия
16 февраля 2023, 20:47 |
2740
3

Топовая замена Мудрику? Неймар может перейти в Челси, стали известны детали

Президент «Челси» провел секретную встречу с владельцем «ПСЖ»

16 февраля 2023, 20:47 |
2740
3
Топовая замена Мудрику? Неймар может перейти в Челси, стали известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский левый вингер Неймар может перейти в лондонский «Челси» из французского «ПСЖ».

По информации Le Parisien, президент «Челси» Тодд Боэли в Париже встретился с владельцем «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи. Боссы обсудили возможный трансфер игрока.

В подписании Неймара лично заинтересован Боэли. «ПСЖ» также стремится продать футболиста, так как не может потянуть его зарплату.

Трансфер бразильца расценивается в 60 миллионов евро. Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Сейчас он зарабатывает 36 миллионов евро в год. В текущем сезоне Неймар провел 26 матчей в футболке «ПСЖ», в которых отличился 10 голами и 17 ассистами. Сам Неймар также не против покинуть французский клуб, так как устал от постоянной критики.

Интересно, что в «Челси» на позиции левого вингера играет украинец Михаил Мудрик, который провел уже 4 матча в футболке «пенсионеров». Пока что Мудрик не отметился результативными действиями, что явно беспокоит болельщиков «синих».

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Источник Le Parisien
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Комментарии 3
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Barry
Вангую, что даже если переход состоится, Неймар не заиграет в Англии. После первого удара по ногам от какого-нибудь центрдефа условного Ньюкасла он ляжет на газон и больше не встанет.
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+3
Maks23
Утка..
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