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Чемпионат Испании
Хетафе
20.02.2023, FT 1 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 февраля 2023, 00:47 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:56
38
0

ВИДЕО. Гранд стоит на вылет. Валенсия потерпела 5-е поражение подряд

Единственный гол для «Хетафе» на 82-й минуте забил Борха Майораль

21 февраля 2023, 00:47 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:56
38
0
ВИДЕО. Гранд стоит на вылет. Валенсия потерпела 5-е поражение подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Валенсия» уступила «Хетафе» со счетом 0:1.

Единственный гол для «Хетафе» на 82-й минуте забил Борха Майораль.

«Валенсия» потерпела пятое поражение подряд и находится в зоне вылета (20 очков, 19-е место). «Хетафе» имеет 22 очка (16-я позиция).

Лига 1. 22-й тур, 20 февраля

Хетафе – Валенсия – 1:0

Гол: Борха Майораль, 82.

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
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Валенсия Хетафе Ла Лига Борха Майораль видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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