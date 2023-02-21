Испания21 февраля 2023, 00:47 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:56
38
0
ВИДЕО. Гранд стоит на вылет. Валенсия потерпела 5-е поражение подряд
Единственный гол для «Хетафе» на 82-й минуте забил Борха Майораль
21 февраля 2023, 00:47 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:56
38
0
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Валенсия» уступила «Хетафе» со счетом 0:1.
Единственный гол для «Хетафе» на 82-й минуте забил Борха Майораль.
«Валенсия» потерпела пятое поражение подряд и находится в зоне вылета (20 очков, 19-е место). «Хетафе» имеет 22 очка (16-я позиция).
Лига 1. 22-й тур, 20 февраля
Хетафе – Валенсия – 1:0
Гол: Борха Майораль, 82.
Видеообзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 февраля 2023, 10:12 10
Флавьена Тэ подозревают в интрижке с супругой Ловро Майера
Футбол | 20 февраля 2023, 16:06 18
Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил
Футбол | 20.02.2023, 23:59
Футбол | 20.02.2023, 18:02
Футбол | 20.02.2023, 09:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2023, 11:27 6
19.02.2023, 16:30 2
20.02.2023, 13:43 15
19.02.2023, 08:50 7
19.02.2023, 04:05 4
19.02.2023, 10:25 30
20.02.2023, 07:40 14
19.02.2023, 19:51 7