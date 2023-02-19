20 февраля на «Колизеум Альфонсо Перес» пройдет матч 22-го тура Примеры, в котором «Хетафе» встретится с «Валенсией». Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Хетафе

Клуб при Пепе Бордаласе чуть не добрался до 4-го, лигочемпионовского места, а в Лиге Европы дошагал в 2020-м году до плей-офф. Но наставник ушел, впрочем, похоже, понимая, что проект начал спад. Но без него проблемы резко заострились. Тогда, в прошлой темпораде, Санчес Флорес стал спасителем: придя на тренерский пост (точнее, вернувшись туда), смог в итоге набрать с подопечными 39 очков - этого традиционно хватило для выживания. Старт новой темпорады, с 1-м очком и 3-мя поражениями в 4-х турах, сразу показал, что будет крайне непросто. Но осенью были неплохие отрезки. Да и после выхода из паузы синие смогли начать оптимистично, с 2-0 с Мальорки. Но дальше был вылет из кубка и 4 поражения Примеры кряду. Только в февраля, с соседями, получается делить очки - с Атлетико и Райо Вальекано. Но эти ничьи не позволили покинуть зону вылета. Подмадридцы идут предпоследними.

Валенсия

Команда в прошлом сезоне играла как раз под руководством Бордаласа. С Пепе получилось прибавить - летучие мыши поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы Ла Лиги и дойти до финала кубка. Но Копу дель Рей в итоге отдали по пенальти Бетису, да и 9-го места в Примере показалось мало Питеру Лиму. В итоге с лета лос чес возглавил Дженнаро Гаттузо. У него изначально не все получалось, но все же осенью можно было еще найти что-то положительное. Зимой же все окончательно полетело наперекосяк. Впрочем, у Рино были свои претензии - его бесило, что в такой ситуации в январе никого не покупали. Кстати, уже без итальянца продолжили проигрывать, не только Реалу, но и Жироне с Атлетиком. Это отправило в зону вылета.

Статистика личных встреч

Валенсия не проигрывает в 3-х матчах кряду. Причем в сентябре она и вовсе разгромила Хетафе со счетом 5-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной, отдавая разве что небольшое преимущество гостях. Но последние туры позволяют предположить, что Хетафе выиграет при форе 0 с коэффициентом - 1,96 по Parimatch.