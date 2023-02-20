Лука МОДРИЧ: «Хочу продолжить выступать за Реал»

Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает летом 2023 года. 37-летний хавбек прокомментировал свое будущее:

«Я не говорил с руководством о продлении, как и в прошлом году. Я очень спокоен. Эти вопросы несколько скучны, потому что я всегда говорю одно и то же, что чувствую себя хорошо и хочу продолжить выступать за «Реал».

Я должен поговорить с клубом, но я хочу заслужить продления. Я хочу продолжать выступать за клуб, но за заслуги, а не за свою историю или то, что я сделал здесь. Что бы ни случилось, ничто не может изменить мои отношения с «Реалом», это клуб моей жизни, и никто не может его разрушить.

Я собираюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы выложиться по максимуму и заслужить остаться здесь. Мы прошли середину сезона, и впереди много испытаний. Также я сосредоточен на том, чтобы вернуться к своему лучшему уровню, а затем посмотрим, что произойдёт».