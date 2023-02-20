МОДРИЧ: «Понимаю, что Ливерпуль хочет взять реванш, но мы будем готовы»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Я понимаю, что «Ливерпуль» хочет взять у «Реала» реванш за последние очные встречи между командами, это нормально. Тем не менее, мы будем готовы», - сказал Модрич.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид состоится во вторник, 21 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.