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  4. Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
Франция
20 февраля 2023, 20:41 |
4387
1

Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя

Украинский хавбек задержался на допинг-тесте

20 февраля 2023, 20:41 |
4387
1
Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вчера, 19 февраля «Марсель» Руслана Малиновского в 24-м туре Лиги 1 на выезде обыграл «Тулузу» со счетом 3:2. Украинский хавбек появился на поле только после перерыва.

После матча трех игроков «Марселя», Малиновского, Сеада Колашинаца и Эрика Байи, взяли на прохождение допинг-теста. Украинец был вынужден задержаться дольше всех, из-за чего не успел на самолет, которым команда возвращалась домой.

В итоге Малиновскому пришлось добираться из Тулузы в Марсель на авто в ночь с воскресенья на понедельник. Главный тренер «Марселя» Игор Тудор дал Малиновскому полтора дня выходного.

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Руслан Малиновский Марсель Тулуза допинг-тест
Источник La Provence
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donnerwetter
Главное что бы жена поверила в это.
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