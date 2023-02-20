Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя

Вчера, 19 февраля «Марсель» Руслана Малиновского в 24-м туре Лиги 1 на выезде обыграл «Тулузу» со счетом 3:2. Украинский хавбек появился на поле только после перерыва.

После матча трех игроков «Марселя», Малиновского, Сеада Колашинаца и Эрика Байи, взяли на прохождение допинг-теста. Украинец был вынужден задержаться дольше всех, из-за чего не успел на самолет, которым команда возвращалась домой.

В итоге Малиновскому пришлось добираться из Тулузы в Марсель на авто в ночь с воскресенья на понедельник. Главный тренер «Марселя» Игор Тудор дал Малиновскому полтора дня выходного.