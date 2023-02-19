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Чемпионат Франции
Тулуза
19.02.2023, FT 2 : 3
Марсель
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Франция
19 февраля 2023, 23:44 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:10
1402
0

ВИДЕО. С Малиновским лучше. Марсель одержал волевую победу над Тулузой

Провансальцы были близки к поражению

19 февраля 2023, 23:44 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:10
1402
0
ВИДЕО. С Малиновским лучше. Марсель одержал волевую победу над Тулузой
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 февраля, в матче 24-го тура французской Лиги 1 отношения выяснили «Тулуза» и «Марсель».

В стартовом составе провансальцев не оказалось украинского полузащитника Руслана Малиновского. Он появился на поле только в перерыве, когда «Марсель» проигрывал со счетом 0:1. С украинцем в составе «Марсель» смог добиться перелома и отпраздновал волевую победу – 3:2.

В таблице Лиги 1 «Марсель» занимает 2-е место с 52-мя очками. Лидирует «ПСЖ», у которого 57 пунктов. У «Тулузы» 32 очка и 11-я позиция.

Чемпионат Франции. 24-й тур

«Тулуза» «Марсель» 2:3

Голы: Даллинга, 3 (1:0). Мбемба, 52 (1:1). Ундер, 59 (1:2). Тавареш, 79 (1:3). Онайву, 87 (2:3).

Видеообзор матча «Тулуза» – «Марсель»

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ado Onaiwu (Тулуза).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Тавареш (Марсель).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
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Марсель Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 Руслан Малиновский видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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