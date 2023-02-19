В воскресенье, 19 февраля, в матче 24-го тура французской Лиги 1 отношения выяснили «Тулуза» и «Марсель».

В стартовом составе провансальцев не оказалось украинского полузащитника Руслана Малиновского. Он появился на поле только в перерыве, когда «Марсель» проигрывал со счетом 0:1. С украинцем в составе «Марсель» смог добиться перелома и отпраздновал волевую победу – 3:2.

В таблице Лиги 1 «Марсель» занимает 2-е место с 52-мя очками. Лидирует «ПСЖ», у которого 57 пунктов. У «Тулузы» 32 очка и 11-я позиция.

Чемпионат Франции. 24-й тур

«Тулуза» – «Марсель» – 2:3

Голы: Даллинга, 3 (1:0). Мбемба, 52 (1:1). Ундер, 59 (1:2). Тавареш, 79 (1:3). Онайву, 87 (2:3).

Видеообзор матча «Тулуза» – «Марсель»