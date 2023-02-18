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Чемпионат Франции
Тулуза
19.02.2023 21:45 - : -
Марсель
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Франция
18 февраля 2023, 03:44 | Обновлено 18 февраля 2023, 04:06
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Тулуза – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 19 февраля в 21:45 по Киеву

18 февраля 2023, 03:44 | Обновлено 18 февраля 2023, 04:06
10
0
Тулуза – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля на «Стадиум де Тулуз» пройдет матч 24-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Тулуза» встретится с «Марселем». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Тулуза

Команда имеет свои заслуги и не так уж и низко котируется в целом во французском футболе. Но одновременно тефесе только по итогам прошлого сезона вернулись в элиту. С учетом того, что у подопечных Филиппа Монтанье выиграли малое золото, в Лиге 2, их перспективы на выступления в 2022/2023 были достаточно оптимистичными. Но, кажется, у клуба получилось даже в чем-то превзойти надежды. В кубке до сих пор продолжается борьба - в прошлом раунде дома получилось обыграть 3-1 крепкий Реймс. В чемпионате, конечно, поражений много, но благодаря удачным отрезкам получается держаться на дистанции от зоны вылета. Очередную классную полосу новичок выдал в январе, когда взял 4 победы при ничьей с Брестом в 5 турах. Только ПСЖ прервал этот рывок, выиграв дома у Тулузы 2-1. Но потом был прием Ренна и уверенные 3-1 с ним.

Марсель

Клуб - действующий вице-чемпион страны. Но этого добился Хорхе Сампаоли, что ухитрился летом рассориться с руководством вплоть до увольнения. Его преемнику, Игору Тудору, понадобилось время, чтобы освоиться в новой стране и в новом чемпионате. И осенний отрезок нельзя записать в актив Олимпика. Теперь, по большому счету, идет работа над тем, чтобы восстановить позиции. Именно провансальцы выбили из кубка сам ПСЖ (отметим победный гол зимнего новичка, Малиновского). В рамках Лиги 1 клуб выиграл 8 из 10 последних матчей. Правда, в крайних домашних поединках была только ничья с Монако и даже поражение Ницце со счетом 1-3. Зато все 5 крайних гостевых встреч выиграли.

Статистика личных встреч

Тулуза в последний раз выигрывала аж в 2012-м году. Более того, 6-1 в декабре стали 7-й победой Марселя в очных поединках кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы Марселя. Но Тулуза точно сможет сейчас навязать борьбу, так что предпочтем использовать ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,7 по Parimatch.

Parimatch
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Тулуза Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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