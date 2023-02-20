ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем с Реалом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (21 февраля) вспомнил предыдущие противостояния с мадридским клубом:

«Все наши предыдущие встречи с «Реалом» были очень разными. Моя личная история противостояния с «Реалом» началась еще когда я тренировал «Боруссию» Дортмунд. Это один из крупнейших клубов мира, даже не скажу вам, сколько раз они побеждали в Лиге чемпионов.

Мы играли с ними в финале в Париже, и после этого я его не пересматривал. Посмотрел только на этой неделе. И я понял почему не пересматривал – это было мучение. Мы играли хорошо и могли победить».