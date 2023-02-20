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Лига чемпионов
20 февраля 2023, 20:00 |
94
0

Тренер Айнтрахта: «Наполи играет не так, как итальянские команды»

Оливер Гласнер – о матче против «Наполи»

20 февраля 2023, 20:00 |
94
0
Тренер Айнтрахта: «Наполи играет не так, как итальянские команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (21 февраля):

«Наполи» играет в практически антиитальянский футбол! Вот почему они доминируют в турнирной таблице: они агрессивны, они высоко прессингуют и контратакуют, что не часто можно увидеть в Италии. Они играют не так, как итальянские команды, у нас не будет преимущества в интенсивности.

Нам предстоит отличный матч, мы знаем, что «Наполи» очень силен, но мы тоже в хорошей форме. Атмосфера на стадионе будет исключительной, поскольку играют две команды в форме. Цель, конечно, состоит в том, чтобы победить.

Я провел много часов, анализируя «Наполи», уже во время перерыва на чемпионат мира. Они всегда играют с одним и тем же составом, ротируя, может быть, 2-3 игроков.

Кварацхелия и Осимхен сильны, но они не единственные, кого мы должны сдерживать. У них очень хорошая оборона, и они очень хорошо сыграли в группе против «Аякса», «Ливерпуля» и «Рейнджерс». Они не говорят, что деклассировали эти команды, но почти! Однако у «Наполи» есть некоторые слабые стороны, и это может нам помочь».

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Оливер Гласнер Айнтрахт Франкфурт Наполи Айнтрахт - Наполи Лига чемпионов
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