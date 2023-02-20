Лига чемпионов20 февраля 2023, 19:21 |
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Юрген КЛОПП: «Анчелотти – самый расслабленный тренер, которого я встречал»
Тренер «Ливерпуля» – о противостоянии с «Реалом»
20 февраля 2023, 19:21 |
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением по поводу своего мадридского коллеги, Карло Анчелотти:
«Карло – самый расслабленный тренер, которого я встречал в своей жизни. Один из лучших людей, которых можно встретить, фантастический и скромный человек, суперумный и приятный.
И в управлении составом он находится на другом уровне по сравнению со всеми нами. Я очень уважаю и восхищаюсь этим».
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