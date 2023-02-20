Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Анчелотти – самый расслабленный тренер, которого я встречал»
Лига чемпионов
20 февраля 2023, 19:21 |
1079
0

Юрген КЛОПП: «Анчелотти – самый расслабленный тренер, которого я встречал»

Тренер «Ливерпуля» – о противостоянии с «Реалом»

20 февраля 2023, 19:21 |
1079
0
Юрген КЛОПП: «Анчелотти – самый расслабленный тренер, которого я встречал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением по поводу своего мадридского коллеги, Карло Анчелотти:

«Карло – самый расслабленный тренер, которого я встречал в своей жизни. Один из лучших людей, которых можно встретить, фантастический и скромный человек, суперумный и приятный.

И в управлении составом он находится на другом уровне по сравнению со всеми нами. Я очень уважаю и восхищаюсь этим».

По теме:
ВИДЕО. Слова КЛОППА перед матчем с Реалом
Тренер Айнтрахта: «Наполи играет не так, как итальянские команды»
Коди ГАКПО: «Хотим выиграть у Реала как дома, так и на выезде»
Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль - Реал Карло Анчелотти Лига чемпионов
Источник The Mirror
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
Футбол | 20 февраля 2023, 15:05 0
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
Футбол | 20 февраля 2023, 12:38 1
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?

Роман Абрамович лишился «Челси», но сохраняет интерес к пребыванию внутри игры № 1…

ФОТО. Президент США Байден прибыл в Киев и встретился с Зеленским
Война | 20.02.2023, 13:25
ФОТО. Президент США Байден прибыл в Киев и встретился с Зеленским
ФОТО. Президент США Байден прибыл в Киев и встретился с Зеленским
ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
Футбол | 20.02.2023, 09:16
ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Футбол | 20.02.2023, 16:06
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
18.02.2023, 16:31 26
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
19.02.2023, 08:50 7
Бокс
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
19.02.2023, 17:03 2
Теннис
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
19.02.2023, 03:32 20
Футбол
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 4
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности