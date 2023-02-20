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  4. Коди ГАКПО: «Хотим выиграть у Реала как дома, так и на выезде»
Лига чемпионов
20 февраля 2023, 18:44 |
154
1

Коди ГАКПО: «Хотим выиграть у Реала как дома, так и на выезде»

Форвард «Ливерпуля» – о противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов

20 февраля 2023, 18:44 |
154
1
Коди ГАКПО: «Хотим выиграть у Реала как дома, так и на выезде»
ФК Ливерпуль. Коди Гакпо

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (21 февраля):

«Мы играем в плей-офф ЛЧ. Конечно, мы хотим выиграть как дома, так и на выезде. Это мой только второй матч в карьере в ЛЧ. Хочу доказать, что способен играть на таком уровне.

Я считаю, что это одно из самых больших соревнований в Европе и мире. Сыграть в этом соревновании — мечта каждого футболиста, и для меня такая возможность — это прекрасно. Но мы должны сосредоточиться на игре, а не думать об этом, поэтому постарайтесь выступать и излагать максимум усилий».

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Источник ФК Ливерпуль
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Комментарии 1
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Al1515
Вини конечно классно сыграл с осой но без Бензема они не выиграют у Ливерпуля .
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