Коди ГАКПО: «Хотим выиграть у Реала как дома, так и на выезде»

Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (21 февраля):

«Мы играем в плей-офф ЛЧ. Конечно, мы хотим выиграть как дома, так и на выезде. Это мой только второй матч в карьере в ЛЧ. Хочу доказать, что способен играть на таком уровне.

Я считаю, что это одно из самых больших соревнований в Европе и мире. Сыграть в этом соревновании — мечта каждого футболиста, и для меня такая возможность — это прекрасно. Но мы должны сосредоточиться на игре, а не думать об этом, поэтому постарайтесь выступать и излагать максимум усилий».