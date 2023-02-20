Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко пропустил тренировку Арсенала после матча с Астон Виллой
Англия
20 февраля 2023, 15:27 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:39
646
0

Зинченко пропустил тренировку Арсенала после матча с Астон Виллой

Украинец отсутствовал вместе с несколькими партнерами

20 февраля 2023, 15:27 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:39
646
0
Зинченко пропустил тренировку Арсенала после матча с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко не было на тренировке «канониров», которая состоялась сегодня, в понедельник, 20 февраля.

Вместе с украинцем также не тренировались Томас Парти, Эдди Нкетия, Жоржиньо и Букайо Сака. Не было и Габриэла Жезуса, который пока еще не готов работать в общей группе коллектива.

Напомним, в минувший уик-энд «Арсенал» на выезде переиграл «Астон Виллу» со счетом 4:2. Автором одного из голов команды стал Александр Зинченко, для которого этот гол стал первым в карьере в чемпионате Англии.

25 февраля «канониры» сыграют на выезде с «Лестером».

По теме:
Команды АПЛ выйдут на матчи следующего тура в сине-желтых повязках
Александр ЗИНЧЕНКО: «У Арсенала очень много лидеров в раздевалке»
Норвич – Бирмингем. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
Футбол | 19 февраля 2023, 18:26 4
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво

Орест Лебеденко отличился в ворота «Талаверы»

Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Теннис | 20 февраля 2023, 13:15 27
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ

Ангелина переиграла Веронику Кудерметову за 3 часа

Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Футбол | 19.02.2023, 16:01
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
Футбол | 20.02.2023, 12:38
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Футбол | 19.02.2023, 20:11
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
19.02.2023, 09:53 3
Биатлон
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
19.02.2023, 17:03 2
Теннис
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный и Дудченко не попали в топ-20 в масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный и Дудченко не попали в топ-20 в масс-старте
19.02.2023, 14:09 2
Биатлон
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
19.02.2023, 06:00 1
Другие виды
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 6
Футбол
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
20.02.2023, 07:40 13
Футбол
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
18.02.2023, 20:25 1
Футбол
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности