Зинченко пропустил тренировку Арсенала после матча с Астон Виллой

Защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко не было на тренировке «канониров», которая состоялась сегодня, в понедельник, 20 февраля.

Вместе с украинцем также не тренировались Томас Парти, Эдди Нкетия, Жоржиньо и Букайо Сака. Не было и Габриэла Жезуса, который пока еще не готов работать в общей группе коллектива.

Напомним, в минувший уик-энд «Арсенал» на выезде переиграл «Астон Виллу» со счетом 4:2. Автором одного из голов команды стал Александр Зинченко, для которого этот гол стал первым в карьере в чемпионате Англии.

25 февраля «канониры» сыграют на выезде с «Лестером».