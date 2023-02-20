Англия20 февраля 2023, 14:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 14:30
853
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «У Арсенала очень много лидеров в раздевалке»
Украинский защитник – об атмосфере в команде
20 февраля 2023, 14:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 14:30
853
0
26-летний защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился своими наблюдениями касательно атмосферы в раздевалке английской команды.
«У нас в раздевалке много лидеров и очень хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Наш персонал подталкивает нас идти вперёд и совершенствоваться с каждым днём», - сказал Зинченко.
Напомним, накануне Александр Зинченко наконец-то открыл голевой счет в АПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 февраля 2023, 16:01 4
Парижане выиграли впервые за четыре матча
Футбол | 19 февраля 2023, 20:11 1
Бразилец травмировался в матче с «Лиллем»
Бокс | 20.02.2023, 08:52
Футбол | 20.02.2023, 12:38
Футбол | 19.02.2023, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2023, 04:05 4
19.02.2023, 09:53 3
19.02.2023, 03:32 18
19.02.2023, 11:27 6
20.02.2023, 09:45 6
19.02.2023, 19:51 4
19.02.2023, 15:27 5
19.02.2023, 08:50 7