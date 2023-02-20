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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «У Арсенала очень много лидеров в раздевалке»
Англия
20 февраля 2023, 14:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 14:30
853
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «У Арсенала очень много лидеров в раздевалке»

Украинский защитник – об атмосфере в команде

20 февраля 2023, 14:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 14:30
853
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «У Арсенала очень много лидеров в раздевалке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился своими наблюдениями касательно атмосферы в раздевалке английской команды.

«У нас в раздевалке много лидеров и очень хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Наш персонал подталкивает нас идти вперёд и совершенствоваться с каждым днём», - сказал Зинченко.

Напомним, накануне Александр Зинченко наконец-то открыл голевой счет в АПЛ.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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