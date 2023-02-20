Александр ЗИНЧЕНКО: «У Арсенала очень много лидеров в раздевалке»

26-летний защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился своими наблюдениями касательно атмосферы в раздевалке английской команды.

«У нас в раздевалке много лидеров и очень хорошее сочетание молодых и опытных футболистов. Наш персонал подталкивает нас идти вперёд и совершенствоваться с каждым днём», - сказал Зинченко.

Напомним, накануне Александр Зинченко наконец-то открыл голевой счет в АПЛ.