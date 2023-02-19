Александр Зинченко наконец-то открыл голевой счет в АПЛ
Список украинских бомбардиров АПЛ возглавляет Сергей Ребров
Свой 92-й матч в АПЛ, в том числе 16-й в составе «Арсенала», Александр Зинченко отметил премьерным голом, на 61-й минуте сравняв счет в гостевом поединке «канониров» с «Астон Виллой». Он стал шестым украинским легионером, забивавшим в элитном английском дивизионе. Всего в туманном Альбионе наш секстет записал на свой счет 34 гола. А список украинских бомбардиров АПЛ уже более 20 лет возглавляет Сергей Ребров - 10 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские легионеры, забивавшие в АПЛ
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Тут питання скільки разів футболіст вдарив по воротам, щоб забити 1 гол. Тобто скільки ударів футболісту треба зробити, щоб забити 1 гол.
Переважна більшість сучасних українських футболістів - банально не вміють бити по футбольним воротам:
- загалом мало б'ють по воротам;
- мало потрапляють у ворота;
- низька прицільність (точність) ударів.