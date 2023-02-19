Александр Зинченко наконец-то открыл голевой счет в АПЛ

Свой 92-й матч в АПЛ, в том числе 16-й в составе «Арсенала», Александр Зинченко отметил премьерным голом, на 61-й минуте сравняв счет в гостевом поединке «канониров» с «Астон Виллой». Он стал шестым украинским легионером, забивавшим в элитном английском дивизионе. Всего в туманном Альбионе наш секстет записал на свой счет 34 гола. А список украинских бомбардиров АПЛ уже более 20 лет возглавляет Сергей Ребров - 10 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские легионеры, забивавшие в АПЛ

Игрок Клуб Сезоны Голы Игры 1. Сергей РЕБРОВ Тоттенхэм 2001-2002 10 59 2. Андрей ШЕВЧЕНКО Челси 2007-2010 9 48 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм 2019-2022 8 66 4. Андрей ВОРОНИН Ливерпуль 2008-2010 5 27 5. Виталий МИКОЛЕНКО Эвертон 2022-2023 1 36 6. Александр ЗИНЧЕНКО Манчестер Сити, Арсенал 2018-2023 1 92

Сезоны обозначены годом их окончания.