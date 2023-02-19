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  4. Александр Зинченко наконец-то открыл голевой счет в АПЛ
Англия
19 февраля 2023, 13:46 |
241
1

Александр Зинченко наконец-то открыл голевой счет в АПЛ

Список украинских бомбардиров АПЛ возглавляет Сергей Ребров

19 февраля 2023, 13:46 |
241
1
Александр Зинченко наконец-то открыл голевой счет в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Свой 92-й матч в АПЛ, в том числе 16-й в составе «Арсенала», Александр Зинченко отметил премьерным голом, на 61-й минуте сравняв счет в гостевом поединке «канониров» с «Астон Виллой». Он стал шестым украинским легионером, забивавшим в элитном английском дивизионе. Всего в туманном Альбионе наш секстет записал на свой счет 34 гола. А список украинских бомбардиров АПЛ уже более 20 лет возглавляет Сергей Ребров - 10 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские легионеры, забивавшие в АПЛ

Игрок

Клуб

Сезоны

Голы

Игры

1.

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм

2001-2002

10

59

2.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Челси

2007-2010

9

48

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

2019-2022

8

66

4.

Андрей ВОРОНИН

Ливерпуль

2008-2010

5

27

5.

Виталий МИКОЛЕНКО

Эвертон

2022-2023

1

36

6.

Александр ЗИНЧЕНКО

Манчестер Сити, Арсенал

2018-2023

1

92

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Астон Вилла - Арсенал
Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
Тут питання не лише в іграх.
Тут питання скільки разів футболіст вдарив по воротам, щоб забити 1 гол. Тобто скільки ударів футболісту треба зробити, щоб забити 1 гол.
Переважна більшість сучасних українських футболістів - банально не вміють бити по футбольним воротам:
- загалом мало б'ють по воротам;
- мало потрапляють у ворота;
- низька прицільність (точність) ударів. 
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