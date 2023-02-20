ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан

Легионер «Арсенала» Александр Зинченко попал в забавную ситуация.

26-летний украинец прогуливался с командой и увидел, как парень чеканит мяч на камеру. Зинченко решил остановиться и поиграть с ним, но мальчишка очень быстро пустил мяч профессиональному футболисту между ног.

После этого Александр обнял мальчика и продолжил свою прогулку с командой.

Этот момент был снят на камеру, видео очень быстро завирусилось в соцсетях.

Два дня назад Зинченко забил первый гол в АПЛ.