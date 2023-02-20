ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
Паренек прокинул мяч Александру между ног
Легионер «Арсенала» Александр Зинченко попал в забавную ситуация.
26-летний украинец прогуливался с командой и увидел, как парень чеканит мяч на камеру. Зинченко решил остановиться и поиграть с ним, но мальчишка очень быстро пустил мяч профессиональному футболисту между ног.
После этого Александр обнял мальчика и продолжил свою прогулку с командой.
Этот момент был снят на камеру, видео очень быстро завирусилось в соцсетях.
Два дня назад Зинченко забил первый гол в АПЛ.
Brilliant! Absolutely love this #AFC #Arsenal #RedArmy #COYG ❤️🤍 pic.twitter.com/kV2XFcpPBE— Sarx (@Masaka83) February 17, 2023
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