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  4. ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
Англия
20 февраля 2023, 09:45 | Обновлено 20 февраля 2023, 10:34
9019
3

ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан

Паренек прокинул мяч Александру между ног

20 февраля 2023, 09:45 | Обновлено 20 февраля 2023, 10:34
9019
3
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легионер «Арсенала» Александр Зинченко попал в забавную ситуация.

26-летний украинец прогуливался с командой и увидел, как парень чеканит мяч на камеру. Зинченко решил остановиться и поиграть с ним, но мальчишка очень быстро пустил мяч профессиональному футболисту между ног.

После этого Александр обнял мальчика и продолжил свою прогулку с командой.

Этот момент был снят на камеру, видео очень быстро завирусилось в соцсетях.

Два дня назад Зинченко забил первый гол в АПЛ.

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Источник Twitter
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Old Т
Мальчик из бедной семьи и одет не по погоде. Видать хотел что бы ему подали пару фунтов на худи. А они пошли гулять дальше.
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