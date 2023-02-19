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WTA
19 февраля 2023, 19:20 | Обновлено 19 февраля 2023, 19:23
1377
0

Леся Цуренко – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Мериде

19 февраля 2023, 19:20 | Обновлено 19 февраля 2023, 19:23
1377
0
Леся Цуренко – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

19 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В финале квалификации украинка сразится с Лукрецией Стефанини из Италии (№127 WTA). Время начала матча – 19:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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