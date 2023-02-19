Леся Цуренко – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Мериде
19 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).
В финале квалификации украинка сразится с Лукрецией Стефанини из Италии (№127 WTA). Время начала матча – 19:40 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
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