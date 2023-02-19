Леся Цуренко – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В финале квалификации украинка сразится с Лукрецией Стефанини из Италии (№127 WTA). Время начала матча – 19:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА