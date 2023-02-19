Завершился матч 21-го тура чемпионата Германии, в котором отношения выяснили «Унион Берлин» и «Шальке».

Берлинцы в случае победы могли выйти на первое место в таблице Бундеслиги, оставив позади себя «Баварию», которая днем ранее проиграла на выезде «Боруссии» Менхенгладбах – 2:3. К разочарованию поклонников «Униона», их любимцы довольствовались ничьей – 0:0.

Набрав 43 очка, берлинцы лишь настигли «Баварию» по набранным баллам, но занимают второе место, согласно худшим дополнительным показателям.

Для «Шальке» итоговая ничья 0:0 стала четвертой «сухой» кряду. Ранее команда из Гельзенкирхена также играла 0:0 с «Кельном», «Боруссией» М и «Вольфсбургом». До этого ни одному клубу Бундеслиги не удавалась подобная серия ничьих. Это рекорд.

Чемпионат Германии. 21-й тур

«Унион Берлин» – «Шальке» – 0:0