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Чемпионат Германии
Унион Берлин
19.02.2023, FT 0 : 0
Шальке
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Германия
19 февраля 2023, 18:50 | Обновлено 19 февраля 2023, 19:03
462
0

Унион Берлин не воспользовался поражением Баварии, Шальке добился рекорда

Клуб из Берлин мог выйти в единоличные лидеры Бундеслиги

19 февраля 2023, 18:50 | Обновлено 19 февраля 2023, 19:03
462
0
Унион Берлин не воспользовался поражением Баварии, Шальке добился рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился матч 21-го тура чемпионата Германии, в котором отношения выяснили «Унион Берлин» и «Шальке».

Берлинцы в случае победы могли выйти на первое место в таблице Бундеслиги, оставив позади себя «Баварию», которая днем ранее проиграла на выезде «Боруссии» Менхенгладбах – 2:3. К разочарованию поклонников «Униона», их любимцы довольствовались ничьей – 0:0.

Набрав 43 очка, берлинцы лишь настигли «Баварию» по набранным баллам, но занимают второе место, согласно худшим дополнительным показателям.

Для «Шальке» итоговая ничья 0:0 стала четвертой «сухой» кряду. Ранее команда из Гельзенкирхена также играла 0:0 с «Кельном», «Боруссией» М и «Вольфсбургом». До этого ни одному клубу Бундеслиги не удавалась подобная серия ничьих. Это рекорд.

Чемпионат Германии. 21-й тур

«Унион Берлин» – «Шальке» – 0:0

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Унион Берлин Шальке рекорд
Источник Sport.ua
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