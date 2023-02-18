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Германия
18 февраля 2023, 18:28 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:10
391
0

Бавария проиграла Боруссии М, победы Лейпцига и Фрайбурга

Мюнхенской команде не хватает стабильности

18 февраля 2023, 18:28 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:10
391
0
Бавария проиграла Боруссии М, победы Лейпцига и Фрайбурга
twitter.com/borussia_en

В главном матче тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде уступила «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 2:3. Мюнхенская команда из-за удаления основного защитника Упамекано играла в меньшинстве с 8-й минуты.

Если «Унион» выиграет свой матч, то берлинцы выйдут в лидеры чемпионата. Кроме того, «Баварию» может догнать «Боруссия» Дортмунд.

Чемпионат Германии. 21-й тур

Боруссия М - Бавария 3:2
Голы: Штиндль, 13, Хофманн, 55, Тюрам, 84 - Чупо-Мотинг, 35, Тель, 90+3

Удален: Упамекано, 8

Бохум - Фрайбург 0:2
Голы: Грегорич, 39, Холер, 51

Штутгарт - Кельн 3:0
Голы: Диаш, 9, Соса, 59, Кулибали, 74

Вольфсбург - Лейпциг 0:3
Голы: Форсберг, 14, Ляймер, 85, Собослаи, 90

Турнирная таблица

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Бавария Боруссия Менхенгладбах чемпионат Германии по футболу Фрайбург Бохум Штутгарт Кельн РБ Лейпциг Вольфсбург
Источник Sport.ua
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