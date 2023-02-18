Бавария проиграла Боруссии М, победы Лейпцига и Фрайбурга

В главном матче тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде уступила «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 2:3. Мюнхенская команда из-за удаления основного защитника Упамекано играла в меньшинстве с 8-й минуты.

Если «Унион» выиграет свой матч, то берлинцы выйдут в лидеры чемпионата. Кроме того, «Баварию» может догнать «Боруссия» Дортмунд.

Чемпионат Германии. 21-й тур

Боруссия М - Бавария 3:2

Голы: Штиндль, 13, Хофманн, 55, Тюрам, 84 - Чупо-Мотинг, 35, Тель, 90+3

Удален: Упамекано, 8

Бохум - Фрайбург 0:2

Голы: Грегорич, 39, Холер, 51

Штутгарт - Кельн 3:0

Голы: Диаш, 9, Соса, 59, Кулибали, 74

Вольфсбург - Лейпциг 0:3

Голы: Форсберг, 14, Ляймер, 85, Собослаи, 90

Турнирная таблица