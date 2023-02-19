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Товарищеские матчи
Рух Львов
19.02.2023, FT 1 : 1
Штурм Грац
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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 21:01 |
190
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Львовский Рух не додавил представителя второй австрийской Бундеслиги

Украинский клуб расписал мировую со «Штурмом-2»

19 февраля 2023, 21:01 |
190
0
Львовский Рух не додавил представителя второй австрийской Бундеслиги
ФК Рух Львов

В воскресенье, 19 февраля, состоялся товарищеский матч между львовским «Рухом» и австрийским «Штурмом-2». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в матче в составе украинской команды забил Роман Дидык на 50-й минуте после подачи с углового.

Отметим, что «Штурм-2» выступает во второй австрийской Бундеслиге.

Товарищеский матч. 19 февраля

«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм-2» (Грац, Австрия) – 1:1.

Голы: Дидык, 50 – Фусейни, 38

Предупреждение: Слюбик, 17, Дидык, 72.

«Рух»: Паньков, Лях, Дидык, Слюбик, Китела, Сапуга, Довгий, Соломон, Таллес (Мысик, 63), Альваренга (Непейпиев, 82), Карабин (Теслюк, 87).

После матча пресс-служба Руха подвела итоги поединка:

«Для основы «Руха» это был второй матч на заключительном этапе сборов перед возобновлением УПЛ. Сегодня утром команда Леонида Кучука взяла курс на Словению в город Чатеж. Там «руховцы» будут базироваться до конца тренировочного кемпа.

Несколько недель назад »желто-черные» противостояли основной команде гранда австрийского футбола «Штурм». Тогда подопечные Леонида Кучука уступили австрийцам со счетом 2:3. В этот раз в соперниках «Руха» – вторая команда «Штурма», которая выступает во второй Бундеслиге Австрии.

В дебюте матча игра проходила на встречных курсах. Все же первый опасный момент был у ворот австрийцев. Длинный в центре поля перехватил мяч, после чего «руховцы» выбежали в стремительную контратаку, завершившуюся ударом Альваренги метров с семнадцати, впрочем, аргентинец не попал в ворота. Игроки "«Штурма-2» ответили на 19-й минуте. Из стандарта опасно пробивал Греч – мяч пролетел мимо стойки.

Еще одна возможность, чтобы открыть счет была у «желто-черных» на экваторе первого тайма. Сапуга со своей половины поля разогнал атаку и отдал передачу на ход Карабину. Ярослав ворвался в штрафную «Штурму-2» и зря отдал пас на Таллеса. Бразилец первым же прикосновением пробил по воротам соперника, впрочем, попал в перекладину. На добивании первым был Соломон, но удар англичанина оказался неточным.

Несмотря на игровое преимущество «желто-черных», австрийцы нашли свой голевой момент у ворот «Руха» на 38-й минуте. На передачу из глубины отозвался Грич, который заметил вбег в штрафную Грубе. Полузащитник «Штурма-2» первым же прикосновением прострелил на дальнюю штангу, где подстерегал Фусейни. Нападающий австрийцев забил уже в пустые ворота.

Еще до завершения первого тайма восстановить статус-кво мог Карабин. Ярослав ворвался в штрафную «Штурму-2» и с острого угла пробил по воротам, но голкипер парировал выстрел нападающего «Движения».

После перерыва «желто-черные» заиграли активнее и это дало свои плоды. На 50-й минуте Альваренга подал угловой, Довгий выиграл борьбу на втором этаже, мяч отлетел к Дидику. Роман первым же прикосновением пробил и отправил мяч в сетку – 1:1.

«Желто-черные» продолжали доминировать над соперником во втором тайме, но забить так и не удалось. Хорошая возможность была у Довгого после фланговой подачи Ляха, впрочем, Алексей не смог дотянуться до мяча. Впоследствии на ударной позиции оказался Мисик, но пробил над поперечиной. В итоге ничья 1:1».

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Роман Дидык Рух Львов Штурм Грац контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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