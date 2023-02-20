Товарищеские матчи
19.02.2023, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:30
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Рух Львов – Штурм Грац – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
20 февраля 2023, 03:21 | Обновлено 20 февраля 2023, 03:30
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19 февраля состоялся товарищеский матч между львовским «Рухом» и австрийским «Штурмом-2». Игра завершилась со счетом 1:1.
Единственный гол в матче в составе украинской команды забил Роман Дидык на 50-й минуте после подачи с углового.
Отметим, что «Штурм-2» выступает во второй австрийской Бундеслиге.
Товарищеский матч
«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм-2» (Грац, Австрия) – 1:1
Голы: Дидык, 50 – Фусейни, 38
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