19 февраля состоялся товарищеский матч между львовским «Рухом» и австрийским «Штурмом-2». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в матче в составе украинской команды забил Роман Дидык на 50-й минуте после подачи с углового.

Отметим, что «Штурм-2» выступает во второй австрийской Бундеслиге.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм-2» (Грац, Австрия) – 1:1

Голы: Дидык, 50 – Фусейни, 38