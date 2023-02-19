Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном

16 февраля два украинских клуба после продолжительной зимней паузы вернулись к официальным матчам. В этот день «Днепр-1» в 1/16 финала Лиги конференций на выезде уступил кипрскому АЕКу (0:1), а вот «Шахтер» в рамках этой же стадии, но Лиги Европы, на номинально домашнем газоне в Польше смог обыграть французский «Ренн» (2:1).

Победу «горняков» над бретонцами вряд ли можно называть рядовым событием в отечественном спорте, учитывая все обстоятельства, в которых ныне живет и выживает украинское общество. «Шахтер» не был фаворитом дуэли, и положительный результат первой встречи – это огромное достижение команды и ее тренерского штаба во главе с Игором Йовичевичем.

Однако после победы в первой игре «Шахтеру» предстоит еще очень много работы во втором матче, чтобы прежние усилия не оказались напрасными. И во Франции «горнякам», помимо того, что придется решать задачи, которые перед ними поставит «Ренн», нужно будет еще и попытаться устранить ряд проблем, остро проявившихся в первой встрече…

Правый фланг

В Польше наиболее несбалансированной и проблемной зоной в построениях «Шахтера» оказался правый фланг, который в обороне закрывал Ефим Конопля, а в полузащите помогал партнеру и пытался действовать на атаку Александр Зубков. В итоге к обоим исполнителям у тренерского штаба «горняков» должны быть серьезные претензии.

23-летний Конопля, который перед зимней паузой имел проблемы со здоровьем, на сборах в Турции показал себя абсолютно готовым к полноценным матчам, но вот против «Ренна» в Польше выглядел гораздо слабее своих же возможностей. Хуже всего то, что Ефим, который привычно очень активен как в игре на оборону, так и в подключениях к атакам, не смог оказаться эффективным ни в одном, ни во втором аспекте.

За 96 минут, проведенных на поле, Конопля совершил 55 действий, из которых удачными оказались только 24 (44%). Это индивидуально худший показатель для Ефима в текущем сезоне, да и вообще за последние почти три года, если брать во внимание появления игрока в официальных матчах в стартовом составе. Более провальный матч для Конопли с точки зрения общей эффективности работы на поле в крайний раз фиксировался 15 марта 2020 года, когда Ефим, выступая в аренде за «Десну», против «Динамо» выдал лишь 21 удачное действие на поле из 55 (38%).

Абсолютно провальной оказалась игра Конопли через пас. Только 66% (19 из 29) передач правого фулбека были точными, а для флангового защитника это невероятно низкая цифра, мириться с которой Йовичевич и его помощники никак не должны. У Ефима абсолютно не сложилась игра на атаку. Он выполнил по три передачи в финальную треть и в штрафную соперника, но ни один из шести этих пасов не оказался точным. Равно как по неизвестному направлению ушли и два навеса от Конопли, а нужного адресата нашел только один из пяти длинных его передач…

Точность пасов Конопли в первом матче против «Ренна» - головная боль для Йовичевича. Ефим может похвастаться только 100%-ной точностью в пасах назад (7 из 7), однако это вряд ли тот аспект игры, которым защитнику стоит гордиться

Не сумев как следует себя проявить в атаке, Конопля оказался неудачлив еще и при непосредственно оборонительных действиях. Ефим выиграл только 2 единоборства в обороне из 8 (25%), а всего вышел победителем из 5 дуэлей при 18 участиях (28%). Особенно критичным видится то обстоятельство, что правый фулбек «Шахтера» проиграл все единоборства, в которых принял участие, на своей половине поля…

Конопля в первом матче против «Ренна» проиграл 8 из 8 единоборств на своей половине поля

Учитывая проблемную игру партнера, повышенное игровое давление выпало на двух максимально позиционно связанных с Коноплей футболистов – правого центрбека Бондаря и правого вингера Зубкова.

Бондарь, пусть и продемонстрировал практически стерильную игру в пас (точность – 97%, но при нуле передач в финальную треть поля, не говоря уже о штрафной соперника), однако в единоборствах не всегда успевал качественно прикрывать огрехи Конопли. В частности, из трех неудачных дуэлей в пассиве Валерия две пришлись именно на зону правого фулбека, через которую «Ренн», особенно во втором тайме, пытался максимально активничать и доставлять проблемы Трубину.

Бондарь против «Ренна» уступил в 3 единоборствах из 7, причем в двух случаях – в зоне правого защитника, где пытался страховать Коноплю

Игра Зубкова также не оказалась безупречной, хотя и полностью провальной ее, в отличие от ситуации с Коноплей, называть нельзя ни в коем случае. Александр был достаточно активен и полезен, выиграл 48% единоборств, совершил 4 удачные обводки (при 6 попытках) и показал пристойную точность передач (87%), но, будучи практически полностью лишенным качественной поддержки, порой явно «перетягивал одеяло» на себя. Это проявилось в четырех ударах по воротам, причем все они оказались неточными и ни один из них не был выполнен из пределов штрафной.

Зубков старался часто пробивать, но делал это не из самых удобных позиций, к тому же – ни разу не попал в створ

Играть на партнеров Зубкову удавалось куда лучше. Против «Ренна» он выполнил сразу три ключевые передачи, одна из которых на 83-й минуте должна была приводить к третьему забитому «горняками» мячу, если бы Сикан рискнул пробивать в касание, оказавшись перед голкипером, а не затянул с решением, и в итоге загубил топовый момент…

Зубков выводит Сикана на ударную позицию, но форвард «Шахтера» не бьет с ходу, а начинает подрабатывать мяч, вследствие чего теряет голевую возможность

Как бы там ни было, но отсутствие качественного взаимодействия между Коноплей и Зубковым в матче с «Ренном» было чрезвычайно заметным, равно как и проблемы, возникающие у Бондаря в попытках подстраховки правого защитника. И это тот момент, на который тренерский штаб бретонцев обратил внимание уже по ходу первого поединка, и наверняка попробует использовать во втором, если Йовичевичу не удастся кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону.

Пасы в финальную треть

Отдавать точные передачи в финальную треть поля не удавалось не только Ефиму Конопле. У «Шахтера» в первом матче против «Ренна» в этом компоненте проявилась серьезная проблема, которая ранее не была свойственна «горнякам», даже в топовых матчах еврокубков.

Всего в финальную треть поля футболисты «Шахтера» выполнили 24 передачи, из которых точными оказались лишь 10 (41,67%). Этот показатель качественно является абсолютно худшим в текущем сезоне для «горняков», и это при том, что в целом дончане практически не уступили французам в общем числе пасов (434 против 436), но «Ренн» выдал в последнюю треть 54 передачи, из которых 41 оказалась точной (76%).

Чтобы понять всю нестандартность и сложность ситуации в этом аспекте, достаточно сказать, что процент точности пасов в финальную треть поля в первом матче против «Ренна» оказался для «Шахтера» АБСОЛЮТНО ХУДШИМ за последние ВОСЕМЬ лет статистических наблюдений в рамках всех турниров. Да и вообще за указанный период (начиная с сезона-2015/16) было только ТРИ матча, в которых точность пасов в финальную треть поля у «горняков» составляла менее 50%...

Центрфорвард

22-летний буркиниец Лассина Траоре – безусловно, очень качественный, или если так можно выразиться, даже «породистый» форвард, которого «Шахтеру» посчастливилось сберечь в своих рядах после массового оттока легионеров, вызванного началом полномасштабной фазы российско-украинской войны. Африканский нападающий, который в сентябре 2021 года получил тяжелейшую травму колена, решил остаться в «Шахтере», ведь тот помогал ему на протяжении всего периода реабилитации. Поговаривали, конечно, что Лассина попросту не нашел лучших вариантов для продолжения карьеры, однако в это почти не верится, ведь в худшем для себя случае Траоре мог бы попросту воспользоваться разрешением ФИФА на одностороннюю приостановку контракта с украинским клубом и «отсидеться» в спокойном месте, как это сделал, например, его нигерийский коллега Оларенважу Кайоде.

На зимних сборах в Турции Траоре набрал неплохую форму и хорошо зарекомендовал себя в атаке, но вот против «Ренна» игра у буркинийца абсолютно не пошла. Отчасти это можно связывать с очень серьезными, если не сказать катастрофическими, проблемами «горняков» при заходе в финальную треть поля, о чем уже говорилось выше. Часто оставаясь на «голодном пайке», Лассина был вынужден опускаться в глубину поля, вследствие чего он немало времени провел де-факто в опорной зоне своей команды, что отчетливо видно на тепловой карте африканца (интересно, к слову, что африканец больше смещался именно к левому флангу, где у его партнеров игра шла лучше, чем справа).

Лассина Траоре нечасто оказывался в зоне номинального центрфорварда, а вынужден был опускаться в глубину поля, помогая партнерам в организации прессинга и пытаясь отбирать мяч

Но даже эти обстоятельства вряд ли тотально оправдывают невыразительную игру Траоре в целом. За 77 минут на поле Лассина совершил всего 29 действий, из которых лишь 7 (24%) оказались удачными. Форвард может занести в «актив» только 10 выполненных передач (4 – точные) и одну неточную попытку удара по воротам.

По всем остальным компонентам игры оценка Траоре исключительно неудовлетворительная. Буркиниец выиграл только 3 единоборства из 13 (23%), проиграв абсолютно все дуэли на чужой половине поля. Кроме того, за большую часть поединка Лассина получил только 3 передачи, при том, что его средний показатель в этом компоненте в минувших сезонах составляет 9-11 полученных пасов в пересчете на 90 минут.

Чаще всего в матче против «Ренна» Траоре оказывался спиной к чужим воротам, и в районе центральной линии поля. В этой зоне африканец пытался получать передачи от партнеров, но находился под серьезным прессингом игроков французской команды, которые буквально выдавливали Лассину вместе с мячом, и на этом все заканчивалось.

Сикан, который вышел на поле вместо Траоре, оказался более активным. За 18 минут украинский форвард совершил 14 действий, но с такой же низкой эффективностью, как и у африканца – только 3 удачные (21%)…

В этой связи вопрос с центрфорвардом и его взаимодействиями с командой будет для Йовичевича и его тренерского штаба еще одной загадкой, которую следует разрешить как можно удачнее и тщательнее, чтобы во Франции проблем в игре «Шахтера» было меньше, а шансов на выход в 1/8 финала, соответственно, больше.