Цыганков назван лучшим игроком Жироны в матче Альмерией

В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Каталонии.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков победил в номинации «Лучший игрок матча», голосование проводилось среди болельщиков клуба.

Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей. На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру, причем сделал это пяткой.