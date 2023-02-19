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  4. Цыганков назван лучшим игроком Жироны в матче Альмерией
Испания
19 февраля 2023, 13:34 |
63
0

Цыганков назван лучшим игроком Жироны в матче Альмерией

Болельщикам «бело-красных» понравился дебют украинца

19 февраля 2023, 13:34 |
63
0
Цыганков назван лучшим игроком Жироны в матче Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Каталонии.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков победил в номинации «Лучший игрок матча», голосование проводилось среди болельщиков клуба.

Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей. На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру, причем сделал это пяткой.

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Альмерия Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Источник ФК Жирона
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