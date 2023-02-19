Цыганков назван лучшим игроком Жироны в матче Альмерией
Болельщикам «бело-красных» понравился дебют украинца
В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Каталонии.
Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков победил в номинации «Лучший игрок матча», голосование проводилось среди болельщиков клуба.
Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей. На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру, причем сделал это пяткой.
🌟 𝐕𝐈𝐊𝐓𝐎𝐑 𝐓𝐒𝐘𝐆𝐀𝐍𝐊𝐎𝐕 🇺🇦 pic.twitter.com/K5cYkDhYff— Girona FC (@GironaFC) February 18, 2023
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