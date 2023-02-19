Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 11:33 |
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Металлист – Тобол – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
19 февраля 2023, 11:33 |
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Харьковский «Металлист» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
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Соперником был клуб «Тобол» (Казахстан). Харьковская команда одержала победу со счетом 3:1.
Товарищеский матч. 18 февраля, Турция
Металлист (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:1
Голы: Бойчук, 44, Картушов, 48, Прядун, 59 (пен) – гол соперника, 33
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