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Металлист
18.02.2023, FT 3 : 1
Тобол
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Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 11:33 |
265
0

Металлист – Тобол – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

19 февраля 2023, 11:33 |
265
0
Металлист – Тобол – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником был клуб «Тобол» (Казахстан). Харьковская команда одержала победу со счетом 3:1.

Товарищеский матч. 18 февраля, Турция

Металлист (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:1

Голы: Бойчук, 44, Картушов, 48, Прядун, 59 (пен) – гол соперника, 33

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товарищеские матчи Тобол Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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