Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 19:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:23
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Металлист на сборах в Турции обыграл команду из Казахстана
Харьковская команда одержала победу над «Тоболом» со счетом 3:1
18 февраля 2023, 19:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:23
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Харьковский «Металлист» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
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Соперником был клуб «Тобол» (Казахстан). Харьковская команда одержала победу со счетом 3:1.
Товарищеский матч. 18 февраля, Турция
Металлист (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:1
Голы: Бойчук, 44, Картушов, 48, Прядун, 59 (пен) – гол соперника, 33
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