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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 19:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:23
178
0

Металлист на сборах в Турции обыграл команду из Казахстана

Харьковская команда одержала победу над «Тоболом» со счетом 3:1

18 февраля 2023, 19:12 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:23
178
0
Металлист на сборах в Турции обыграл команду из Казахстана
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником был клуб «Тобол» (Казахстан). Харьковская команда одержала победу со счетом 3:1.

Товарищеский матч. 18 февраля, Турция

Металлист (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:1

Голы: Бойчук, 44, Картушов, 48, Прядун, 59 (пен) – гол соперника, 33

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товарищеские матчи Тобол Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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