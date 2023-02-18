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Товарищеские матчи
Металлист
18.02.2023, FT 3 : 1
Тобол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 16:30 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:40
447
0

Металлист – Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча

18 февраля 2023, 16:30 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:40
447
0
Металлист – Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FootballHub

Харьковский «Металлист» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является клуб «Тобол» (Казахстан). Начало матча – 18 февраля в 16:30 по Киеву.

Металлист – Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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