Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 16:30 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:40
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Металлист – Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча
18 февраля 2023, 16:30 | Обновлено 18 февраля 2023, 16:40
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Харьковский «Металлист» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Тобол» (Казахстан). Начало матча – 18 февраля в 16:30 по Киеву.
Металлист – Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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