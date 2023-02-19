Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 11:14 | Обновлено 19 февраля 2023, 11:29
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Верес – Валмиера – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
19 февраля 2023, 11:14 | Обновлено 19 февраля 2023, 11:29
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В субботу, 18 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором ровенский «Верес» принимал латвийскую «Валмиеру».
Украинская команда проиграла со счетом 2:3 в матче с пятью голами и удалением Александра Маткобожика.
Товарищеский матч. 18 февраля, Турция
«Верес» (Украина) – «Валмиера» (Латвия) – 2:3
Голы (у «Вереса»): Близниченко, 47, С.Шарай, 52.
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