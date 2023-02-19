В субботу, 18 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором ровенский «Верес» принимал латвийскую «Валмиеру».

Украинская команда проиграла со счетом 2:3 в матче с пятью голами и удалением Александра Маткобожика.

Товарищеский матч. 18 февраля, Турция

«Верес» (Украина) – «Валмиера» (Латвия) – 2:3

Голы (у «Вереса»): Близниченко, 47, С.Шарай, 52.