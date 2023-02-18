5 голов и удаление. Верес проиграл Валмиере в товарищеском матче

Команда УПЛ «Верес» Ровно провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником был клуб «Валмиера» (Латвия). Украинская команда проиграла со счетом 2:3 в матче с пятью голами и удалением Александра Маткобожика.

Товарищеский матч. 18 февраля, Турция

Верес (Украина) – Валмиера (Латвия) – 2:3

Голы (у Вереса): Близниченко, 47, С.Шарай, 52.

Удаление: Маткобожик, 45.

Верес: Когут (Ющишин, 71), Гагун (Хондак, 75), Маткобожик (Вовченко, 46), Курко (Савчук, 78), Квасный, Кучеров (Тишининок, 78), Клец (Шух, 75), Дахновский (Близниченко, 46), Г.Пасич (В.Шарай, 62), С.Шарай (Лебеденко, 62), Гайдучик (М.Шестаков, 46).

Главный тренер: Юрий Вирт.