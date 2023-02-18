В субботу, 18 февраля, состоится товарищеский матч, в котором ровенский «Верес» примет латвийскую «Валмиеру». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по Киеву.

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