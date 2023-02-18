Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 11:40 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:48
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Верес – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
18 февраля 2023, 11:40 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:48
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В субботу, 18 февраля, состоится товарищеский матч, в котором ровенский «Верес» примет латвийскую «Валмиеру». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по Киеву.
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