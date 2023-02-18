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Верес
18.02.2023 16:15 - : -
Валмиера
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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 11:40 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:48
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0

Верес – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

18 февраля 2023, 11:40 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:48
18
0
Верес – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В субботу, 18 февраля, состоится товарищеский матч, в котором ровенский «Верес» примет латвийскую «Валмиеру». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Валмиера Верес Ровно смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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