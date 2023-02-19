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Реймс
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Франция
19 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:43
272
0

ВИДЕО. Соболь сделал ассист и привез пенальти. Страсбург переиграл Анже

На дубль Хабиба Диалло у хозяев гости ответили точным ударом Бенталеба

19 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 19 февраля 2023, 01:43
272
0
ВИДЕО. Соболь сделал ассист и привез пенальти. Страсбург переиграл Анже
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Анже» уступил «Страсбуру» со счетом 1:2.

На дубль Хабиба Диалло у хозяев поля гости ответили точным ударом Набиля Бенталеба с пенальти.

Украинский защитник Эдуард Соболь сделал ассист за «Страсбург». На 14-й минуте украинец отдал точную передачу с фланга на Хабиба Диалло, и тот поразил ворота соперника.

А во втором тайме украинец привез пенальти, сфолив в своей штрафной площадке. Но на исход матча пропущенный гол не повлиял.

«Страсбург» с 21 очком занимает 15-ю позицию в Лиге 1.

Лига 1. 24-й тур, 18 февраля

Страсбург – Анже – 2:1

Голы: Хабиб Диалло, 14, 42 – Бенталеб, 73 (пен)

Ницца – Реймс – 0:0

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Страсбург Лига 1 чемпионат Франции по футболу Анже Эдуард Соболь видео голов и обзор Хабиб Диалло Набиль Бенталеб Ницца Реймс пенальти
Источник Sport.ua
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