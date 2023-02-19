ВИДЕО. Соболь сделал ассист и привез пенальти. Страсбург переиграл Анже
На дубль Хабиба Диалло у хозяев гости ответили точным ударом Бенталеба
В матче 24-го тура чемпионата Франции «Анже» уступил «Страсбуру» со счетом 1:2.
На дубль Хабиба Диалло у хозяев поля гости ответили точным ударом Набиля Бенталеба с пенальти.
Украинский защитник Эдуард Соболь сделал ассист за «Страсбург». На 14-й минуте украинец отдал точную передачу с фланга на Хабиба Диалло, и тот поразил ворота соперника.
А во втором тайме украинец привез пенальти, сфолив в своей штрафной площадке. Но на исход матча пропущенный гол не повлиял.
«Страсбург» с 21 очком занимает 15-ю позицию в Лиге 1.
Лига 1. 24-й тур, 18 февраля
Страсбург – Анже – 2:1
Голы: Хабиб Диалло, 14, 42 – Бенталеб, 73 (пен)
Ницца – Реймс – 0:0
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