Бельгия18 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 18 февраля 2023, 22:31
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Соболь сделал ассист за Страсбург в матче против Анже
Поединок 24-го тура французской Лиги 1 проходит в эти минуты
18 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 18 февраля 2023, 22:31
335
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Украинский защитник Эдуард Соболь сделал ассист за «Страсбург» в матче Лиги 1 против «Анже».
На 14-й минуте украинец отдал точную передачу на Хабиба Диалло, и тот поразил ворота соперника.
Матч 24-го тура французской Лиги 1 проходит в эти минуты, счет в первом тайме – 1:0 в пользу «Страсбурга».
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