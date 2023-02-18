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Бельгия
18 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 18 февраля 2023, 22:31
335
0

Соболь сделал ассист за Страсбург в матче против Анже

Поединок 24-го тура французской Лиги 1 проходит в эти минуты

18 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 18 февраля 2023, 22:31
335
0
Соболь сделал ассист за Страсбург в матче против Анже
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь сделал ассист за «Страсбург» в матче Лиги 1 против «Анже».

На 14-й минуте украинец отдал точную передачу на Хабиба Диалло, и тот поразил ворота соперника.

Матч 24-го тура французской Лиги 1 проходит в эти минуты, счет в первом тайме – 1:0 в пользу «Страсбурга».

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Эдуард Соболь Страсбург Лига 1 чемпионат Франции по футболу Анже Хабиб Диалло
Источник Sport.ua
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