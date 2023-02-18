Соболь сделал ассист за Страсбург в матче против Анже

Украинский защитник Эдуард Соболь сделал ассист за «Страсбург» в матче Лиги 1 против «Анже».

На 14-й минуте украинец отдал точную передачу на Хабиба Диалло, и тот поразил ворота соперника.

Матч 24-го тура французской Лиги 1 проходит в эти минуты, счет в первом тайме – 1:0 в пользу «Страсбурга».