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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я люблю Манора Соломона»
Англия
18 февраля 2023, 20:23 |
1591
2

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я люблю Манора Соломона»

Главный тренер «Брайтона» - об отношениях с экс-подопечным по «Шахтеру»

18 февраля 2023, 20:23 |
1591
2
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я люблю Манора Соломона»
twitter.com/FulhamFC. Манор Соломон

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал свои объятия с израильским вингером «Фулхэма» Манором Соломоном после очного матча команд в рамках АПЛ, в котором «дачники» вырвали победу в концовке благодаря точному удару именно экс-футболиста «Шахтера».

«Он был моим игроком, и я люблю его, потому что мы работали вместе шесть месяцев. Я рад за него, но опечален результатом. Но после окончания игры он мой друг», - заявил Де Дзерби.

Напомним, Манор Соломон выступает за «Фулхэм» на правах аренды из «Шахтера», с которым у израильтянина контракт до конца календарного года.

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Манор Соломон Роберто Де Дзерби Фулхэм Брайтон Английская Премьер-лига
Источник BBC
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