Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я люблю Манора Соломона»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал свои объятия с израильским вингером «Фулхэма» Манором Соломоном после очного матча команд в рамках АПЛ, в котором «дачники» вырвали победу в концовке благодаря точному удару именно экс-футболиста «Шахтера».

«Он был моим игроком, и я люблю его, потому что мы работали вместе шесть месяцев. Я рад за него, но опечален результатом. Но после окончания игры он мой друг», - заявил Де Дзерби.

Напомним, Манор Соломон выступает за «Фулхэм» на правах аренды из «Шахтера», с которым у израильтянина контракт до конца календарного года.