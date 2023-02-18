Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я люблю Манора Соломона»
Главный тренер «Брайтона» - об отношениях с экс-подопечным по «Шахтеру»
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал свои объятия с израильским вингером «Фулхэма» Манором Соломоном после очного матча команд в рамках АПЛ, в котором «дачники» вырвали победу в концовке благодаря точному удару именно экс-футболиста «Шахтера».
«Он был моим игроком, и я люблю его, потому что мы работали вместе шесть месяцев. Я рад за него, но опечален результатом. Но после окончания игры он мой друг», - заявил Де Дзерби.
Напомним, Манор Соломон выступает за «Фулхэм» на правах аренды из «Шахтера», с которым у израильтянина контракт до конца календарного года.
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