Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манор СОЛОМОН: «Желаю Украине и Шахтеру всего наилучшего»
Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 19:50 |
1511
0

Манор СОЛОМОН: «Желаю Украине и Шахтеру всего наилучшего»

Игрок следит за ситуацией в Украине

18 февраля 2023, 19:50 |
1511
0
Манор СОЛОМОН: «Желаю Украине и Шахтеру всего наилучшего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Хавбек «Фулхэма» Манор Соломон, который выступает за лондонскую команду на правах аренды из «Шахтера», забил свой второй гол в АПЛ и помог обыграть «Брайтон».

«Сегодня мы три очка не заслужили, но я рад, что выиграли. Доволен, что забил второй гол во втором кряду матче. Тренер «Брайтона»? Я знаю Роберто Де Дзерби по работе в Украине. Желаю ему всего наилучшего в «Брайтоне».

«Украина? У меня там много друзей, я знаю, что ситуация немного улучшилась, но все еще остается очень тяжелой. Надеюсь, война скоро закончится и все украинцы смогут чувствовать себя в безопасности».

«Желаю всего наилучшего «Шахтеру» и всей Украине», — сказал Соломон.

Контракт игрока с «Шахтером» истекает в конце 2023 года, поэтому клубу вряд ли удастся продать Соломона.

По теме:
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я люблю Манора Соломона»
Манчестер Сити потерял очки, важная победа Эвертона с Миколенко
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер получил деньги от Валмиеры за Якубу
Шахтер Донецк Фулхэм Манор Соломон российско-украинская война Роберто Де Дзерби
Источник BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Астон Вилла – Арсенал – 2:4. Первый гол Зинченко. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18 февраля 2023, 20:15 0
Астон Вилла – Арсенал – 2:4. Первый гол Зинченко. Видео голов и обзор матча
Астон Вилла – Арсенал – 2:4. Первый гол Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Английской Премьер-лиги

Мудрик отправился в запас, Миколенко – в основе на матч АПЛ
Футбол | 18 февраля 2023, 16:06 43
Мудрик отправился в запас, Миколенко – в основе на матч АПЛ
Мудрик отправился в запас, Миколенко – в основе на матч АПЛ

Михаил сможет помочь команде с лавки запасных

Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Футбол | 18.02.2023, 08:59
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
Футбол | 18.02.2023, 07:30
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
Футбол | 17.02.2023, 22:49
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
16.02.2023, 21:39 51
Футбол
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
17.02.2023, 11:46 22
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
16.02.2023, 16:50 24
Биатлон
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
17.02.2023, 20:23
Биатлон
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
18.02.2023, 15:56 17
Футбол
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
16.02.2023, 22:43 3
Другие виды
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
Дарья БЛАШКО: «Я не для этого столько тренировалась»
18.02.2023, 08:39
Биатлон
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
Жара в концовке. Аль-Айн вырвал победу над Аль-Иттихадом на 90+8 минуте
17.02.2023, 17:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности