Манор СОЛОМОН: «Желаю Украине и Шахтеру всего наилучшего»
Игрок следит за ситуацией в Украине
Хавбек «Фулхэма» Манор Соломон, который выступает за лондонскую команду на правах аренды из «Шахтера», забил свой второй гол в АПЛ и помог обыграть «Брайтон».
«Сегодня мы три очка не заслужили, но я рад, что выиграли. Доволен, что забил второй гол во втором кряду матче. Тренер «Брайтона»? Я знаю Роберто Де Дзерби по работе в Украине. Желаю ему всего наилучшего в «Брайтоне».
«Украина? У меня там много друзей, я знаю, что ситуация немного улучшилась, но все еще остается очень тяжелой. Надеюсь, война скоро закончится и все украинцы смогут чувствовать себя в безопасности».
«Желаю всего наилучшего «Шахтеру» и всей Украине», — сказал Соломон.
Контракт игрока с «Шахтером» истекает в конце 2023 года, поэтому клубу вряд ли удастся продать Соломона.
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