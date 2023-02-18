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Англия
18 февраля 2023, 11:00 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:13
156
0

Юрген КЛОПП: «Это будет трудный выезд»

Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем матче с «Ньюкаслом»

18 февраля 2023, 11:00 | Обновлено 18 февраля 2023, 11:13
156
0
Юрген КЛОПП: «Это будет трудный выезд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 24-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Это будет большая игра. Если мы хотим чего-то достичь в этом сезоне, мы должны гнаться за всеми – особенно за командами, опережающими нас в таблице. В этом нет никаких сомнений. Это нелегко, это никогда не будет легко, но я думаю, что единственный способ – это пытаться.

У «Ньюкасла» лучшая оборона в лиге. Он проиграл только однажды, и это было в матче с нами, когда мы забили в самой концовке, поэтому стабильность является первым шагом к успеху. Это будет очень интересно. Это будет трудный выезд», - сказал Клопп.

Матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 18 декабря. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник ФК Ливерпуль
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