Юрген КЛОПП: «Это будет трудный выезд»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 24-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Это будет большая игра. Если мы хотим чего-то достичь в этом сезоне, мы должны гнаться за всеми – особенно за командами, опережающими нас в таблице. В этом нет никаких сомнений. Это нелегко, это никогда не будет легко, но я думаю, что единственный способ – это пытаться.

У «Ньюкасла» лучшая оборона в лиге. Он проиграл только однажды, и это было в матче с нами, когда мы забили в самой концовке, поэтому стабильность является первым шагом к успеху. Это будет очень интересно. Это будет трудный выезд», - сказал Клопп.

Матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 18 декабря. Начало в 19:30 по Киеву.