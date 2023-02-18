Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца

В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Каталонии. –

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей. На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру, причем сделал это пяткой.

После поединка статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили Цыганкову оценки. От WhoScored Виктор получил 8,3 баллов, а от SofaScore – 8,1.

Естественно, фанаты «Жироны» не могли не заценить такую игру от Цыганкова. Болельщики клуба однозначно остались довольны игрой украинца и даже удивлены, почему он стоил всего 5 миллионов евро...

AquestAnySi: «Какое условие поставили Цыганкову? Если он делает то, что делал сегодня, не будучи в хорошей форме и не влившись в команду, что этот парень сможет делать в апреле?».



Fran Navarro: «Шутки шутками, но это потрясающая игра Цыганкова».



aniol: «Сколько радости нам подарит Цыганков, давайте радоваться тому, что есть... ».

Mister Pokazujem: «Цыганков перебрался в Жирону за 5 миллионов и забил уже в дебюте (дебют в старте – ред.), а Мудрик ушел в «Челси» за 100 миллионов и по-прежнему имеет 0 голов в 4-х играх. Просто говорю».



Tosin X: «Ленивая работа скаутов. Как Виктор Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Настоящий форвард, украинец».



Noah: «У Жироны действительно отличная команда. Цыганков уже хорош, это здорово».



Ivan Rivas: «Цыганков много даст этой Жироне».



Monsieur Charcutier: «Цыганков потрясающий».



Alberto López Frau: «Какое подписание сделала Жирона! У него (будет) много голов!».

H5: «Цыганков > Мудрик. 5 млн евро > 100 млн евро».

