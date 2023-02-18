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Товарищеские матчи
Ингулец
17.02.2023, FT 1 : 2
Вечиста Краков
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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 04:35 |
74
0

Ингулец – Вечиста Краков – 1:2. Украинец принес победу полякам. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

18 февраля 2023, 04:35 |
74
0
Ингулец – Вечиста Краков – 1:2. Украинец принес победу полякам. Видео голов
Instagram

В пятницу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между ФК «Ингулец» и ФК «Вечиста» Краков. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу польского клуба.

Товарищеский матч. 17 февраля

«Ингулец» – «Вечиста» Краков – 1:2

Голы: Козак (пенальти 88) – Кума (29), Фаворов (59).

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Источник Sport.ua
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