В пятницу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между ФК «Ингулец» и ФК «Вечиста» Краков. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу польского клуба.

Товарищеский матч. 17 февраля

«Ингулец» – «Вечиста» Краков – 1:2



Голы: Козак (пенальти 88) – Кума (29), Фаворов (59).