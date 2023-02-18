Товарищеские матчи
17.02.2023, FT 1 : 2
Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 04:35 |
74
0
Ингулец – Вечиста Краков – 1:2. Украинец принес победу полякам. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
18 февраля 2023, 04:35 |
74
0
В пятницу, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между ФК «Ингулец» и ФК «Вечиста» Краков. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу польского клуба.
Товарищеский матч. 17 февраля
«Ингулец» – «Вечиста» Краков – 1:2
Голы: Козак (пенальти 88) – Кума (29), Фаворов (59).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 17 февраля 2023, 14:34 5
Гонка состоится 18 февраля, старт – в 12:45 по Киеву
Футбол | 18 февраля 2023, 00:10 4
В матче 22-го тура чемпионата Испании зрители увидели 8 голов
Футбол | 18.02.2023, 04:00
Футбол | 17.02.2023, 11:46
Футбол | 17.02.2023, 10:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.02.2023, 14:11 13
Бокс
16.02.2023, 07:33 2
16.02.2023, 16:50 24
17.02.2023, 08:00 61
17.02.2023, 08:30 7
16.02.2023, 00:50 44
16.02.2023, 11:05 31