В пятницу, 17 февраля, состоится товарищеский матч между украинским клубом «Ингулец» и польской командой «Вечиста» из Кракова.

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Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. «Вечиста» Краков – клуб из четвертого дивизиона Польши, за который играет украинец Денис Фаворов.

13:00 Ингулец – Вечиста Краков