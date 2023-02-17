Товарищеские матчи
17.02.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 13:00 |
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Ингулец – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 17 февраля в 13:00 по Киеву
17 февраля 2023, 13:00 |
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В пятницу, 17 февраля, состоится товарищеский матч между украинским клубом «Ингулец» и польской командой «Вечиста» из Кракова.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. «Вечиста» Краков – клуб из четвертого дивизиона Польши, за который играет украинец Денис Фаворов.
13:00 Ингулец – Вечиста Краков
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