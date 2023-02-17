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Товарищеские матчи
Ингулец
17.02.2023 13:00 - : -
Вечиста Краков
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 13:00 |
81
0

Ингулец – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 17 февраля в 13:00 по Киеву

17 февраля 2023, 13:00 |
81
0
Ингулец – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

В пятницу, 17 февраля, состоится товарищеский матч между украинским клубом «Ингулец» и польской командой «Вечиста» из Кракова.

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Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. «Вечиста» Краков – клуб из четвертого дивизиона Польши, за который играет украинец Денис Фаворов.

13:00 Ингулец – Вечиста Краков

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Источник Sport.ua
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